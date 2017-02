Torkel var en lovende skiskytter og satset alt – ga seg som 20-åring

– De første årene hadde jeg trua på at jeg kunne bli god, og jeg gikk virkelig inn for det. Men etter hvert begynte jeg å skjønne at målet ikke var realistisk, sier Torkel Moeng Sende (26) fra Meråker.

Da han var 20 år tok han det endelige valget: Han ga seg med satsingen på skiskyting. Fram til da kunne han skilte med tredjeplass i Kvalfoss-sprinten som 16-åring, niendeplass i junior-NM og sølv i hovedlandsrennet som sine beste plasseringer. Det ble med det.

– Alt henger sammen

Vi møter meråkerbyggen på Trondheim lufthavn Værnes søndag kveld. Han venter på samboeren Ragnhild og sin snart to år gamle datter Mathea som kommer med fly fra Oslo. Familien bor nå i Levanger.

– Jeg angrer ikke på avgjørelsen, selv om det hadde vært artig og blitt skikkelig god. Jeg er 100 prosent sikker på at jeg kunne blitt bedre enn jeg ble, men hvor langt jeg hadde nådd er umulig å si. Uansett, jeg har det veldig bra i dag, sier Sende.

Han hadde idrettsframtida foran seg. Begynte på videregående skole i hjembygda og skulle satse på idretten sin. Motgangen startet med sykdom.

– Jeg var mye syk de to siste årene før jeg ga meg. Motivasjonen dalte og til slutt var det andre ting som fristet mer, sier 26-åringen.

Først var det kyssesyke, så fulgte twarvirus. En fin cocktail, beskriver han selv og smiler. Han anslår at han trente mellom 500 og 550 timer i året i ungdomstida.

– Alt henger sammen. Jeg innser i ettertid at det ble for lite søvn, hvile og næring, kombinert med at jeg trente for hardt og for mye. Jeg ble rett og slett lei til slutt og orket ikke mer. Tror ikke jeg skjønte totalbildet og alle faktorene som spilte inn. Det var mange små detaljer jeg ikke var så opptatt av, sier Torkel Moeng Sende.

Trener

I lørdagens utgave av Stjørdalens Blad uttalte Olympiatoppen-sjef i Midt-Norge, Frode Moen, at trenere og ledere må være tett på utøverne. «Utøvere som tar valget om å satse fullt og helt på idretten sin skal ikke akseptere å ikke bli fulgt opp», sa han.

– Jeg kan ikke skylde på noen andre enn meg selv, forteller Sende.

I dag er 26-åringen trener i Team Innherred Skiskyting, som er tilknyttet Steinkjer videregående skole. Han har tatt bachelor i idrett, og holder nå på med en master.

– Jeg er glad for at jeg har vært aktiv idrettsutøver selv, og tar med meg mye fra den tiden inn i trenerjobben jeg har. Men hva som er målsetningen min som trener vet jeg ikke. Jeg lever i nuet på det jeg holder på med akkurat nå, sier Torkel Moeng Sende.

Aktivitetsnivået er fortsatt høyt, selv om han ikke kjemper om å komme øverst på seierspallen lenger. Nå er det friluftsliv, toppturer og jakt som er i fokus.

Tålmodig

– Hvilke råd har du til unge idrettsutøvere som vil bli verdens beste?

– Aktiviteten må være allsidig. Utvikle basisferdigheter før man spesialiserer seg på en idrett. Når valget er tatt, er det viktig å være tålmodig. Bygge stein for stein. Det ligger ekstremt mye arbeid bak, og motivasjonen må være til stede. Det er mange tunge dager, men det handler om å gjennomføre treningsarbeidet uansett, sier Sende.

Han skal snakke om sine erfaringer under «VM-kveld» i Kimen kulturhus onsdag kveld. Foredraget er myntet på videregåendeelever.