Skal lage folkefest for tusener

- Målet vårt er å få samla mye folk rundt løypa både i forbindelse med fellesstarten for juniorer og U23 den 18. juni og fellesstarten for senior søndag 25. juni, sier Asbjørn Andersen, leder i NM-komiteen. Sammen med blant andre leder for marked og informasjon, Mary-Ann Reitan, og Stjørdals-Blinks sykkelleder Geir Arne Øfsti har Andersen allerede jobbet lenge med planleggingen av de to hovedarrangementene under NM-uka i Trøndelag. Trondheim skal ha lagtempo og tempo mens Levanger arrangerer gaterittet.

I fjor sommer

Det var i fjor sommer Stjørdals-Blink Sykkel fikk tildelt de to landeveisrittene i sykkel-NM 2017.

- Rittet den første søndagen blir nærmest som et forspill til rittet helga etter når Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff stiller på startstreken i spissen for hele norgeseliten, sier Andersen som kan informere om en meget publikumsvennlig rundløype i rittet som er nærmere 200 kilometer langt.

- Landeveisrittet i NM har enorm status hos rytterne. Ikke minst på grunn av at norgesmesteren kan sykle ett år med drakten med det norske flagget på, sier han.

Lånke skole

- Start og mål er ved Lånke skole. Løypa går opp Dyvassgrenda, inn på Selbuvegen og ned til Malvikkrysset. Derfra går løypa opp Gevingfeltet og ned på gamle E6 og ned til sentrum på Hell og tilbake til Lånke skole. Rytterne skal sykle 20 runder så det blir rikelig med anledninger til å se rytterne som bruker omtrent en halvtime på hver runde, sier Mary-Ann Reitan. Og gjennomsnittsfarten er på rundt 40 kilometer i timen. Ned fylkesvei 705 vil farten være opp mot 100 kilometer i timen før rytterne svinger av til venstre i Malvikkrysset og starter på Gevingåsen. Uten å bruke bremser ifølge Asbjørn Andersen.

Tusenvis

Reitan håper at det samles mye folk rundt løypa begge søndagene.

- Vi håper på at det kommer flere tusen. Og ikke bare stjørdalinger. Jeg har stor tro på at det kommer folk utenbysfra. Ikke minst på grunn av at sykkelinteressen har økt enormt her i landet spesielt etter at TV2 begynte med sine direktesendinger fra Tour de France. Og Tour de France starter uka etter NM, sier hun.

Stemningsskaper

Arrangørklubben har hyret inn en person. tidligere Stjørdals-Blink-syklist Håvard Matberg, som vil skape skikkelig NM-stemning. Ellers så vil Reitan og hennes medarbeidere prøve å lage Tour de France-stemning i bakken opp Gevingfeltet hvor beboerne oppfordres til å ta med seg fluktstoler og sette seg ned og følge rytternes kamp opp bakken.

- Rytterne skal gjennom 400 høydemeter på hver runde. Til sammenligning så var rytterne gjennom 100 høydemeter på hver runde under NM i Bodø i fjor, sier Asbjørn Andersen. Et sted mellom 250 og 300 ryttere vil delta hver av helgene og TV2 kommer til å sende hele landeveisrittet for seniorer direkte den 25. juni.

- Hvis stjørdalingene mener at de er glade i byen sin så er disse to NM-søndagene absolutt en anledning å bevise det på ved å møte opp langs løypa, sier Mary-Ann Reitan.