Mangler 300 sengeplasser

Flere skoler sier nei til å ta imot turnere på overnatting når det er forventet at 1.500 unge idrettsutøvere kommer til Stjørdal i slutten av april. Av de er det 1.300 som trenger et sted å sove.

Stjørdals-Blinks turngruppe arrangerer et barnekretsturnstevne (BKTS) i Stjørdal mellom 21. og 23. april og må ut på leting etter overnattingssteder for 300 unge turnere etter at alle sentrumsskolene i Stjørdal er blitt kontaktet.

– Veldig synd at noen av lokalitetene som ligger nærmest hallen ikke kan bidra. Men vi må godta deres valg, sier Gry Berg Andersen. Hun er med i stevneledelsen for BKTS sammen med Wenche Skjei Helgesplass, Laila Skjei Flormælen og informasjonsansvarlig Jostein Listou.

Hovedkomité

Det er også en hovedkomité på åtte personer med forskjellige arbeidsoppgaver og ansvarsområder i forbindelse med storstevnet. Påmeldingsfristen for stevnet er fredag 17. februar og det er etter den dagen at nøyaktig antall deltakere blir kjent.

Ikke egne deltakere

Planleggingen av stevnet har foregått i lang tid og når man tar bort klubbens egne deltakere i stevnet som ikke har behov for overnatting, mener Andersen at det trengs overnatting for rundt 1.000 turnere fra de andre klubbene i Nord-Trøndelag.

– Vi har møtt veldig mye velvilje og fått ordnet med overnatting for 70 personer ved Sandskogan Barnehage, 100 ved Halsen skole, 350 ved Halsen ungdomsskole og 160 i treningslokalene til Taekwondo Team Stjørdal i tidligere Stjørdal samfunnshus, sier hun. Men fremdeles mener hun det er behov for ytterligere 300 overnattingsplasser, helst i nærheten av Stjørdalshallen hvor all aktivitet under BKTS foregår.

Politikerne på banen

Gry Berg Andersen aksepterer at rektorer velger å si nei til overnatting, men hun kommer med et ønske.

–Stjørdal kommune burde ha en policy for at skolene skal kunne leies ut til overnatting i forbindelse med barne- og ungdomsarrangementer. Men noen skoler ønsker ikke det, sier Gry Berg Andersen som vil ha politikerne inn på banen, eller på turnarenaen, for å lage et mer helhetlig reglement for skoleutleie.

– De må sørge for samme regler for alle skolene. Som arrangør må vi nå være unødvendig kreative og bruke veldig mye tid på å argumentere med skoleledelsene. Det er tid vi brukt på mye annet, sier hun.

Ombygging gir nei

– Vi er veldig takknemlige for den velviljen vi har møtt hos dem som har sagt ja til å huse unge turnere, sier hun. Ole Vig videregående skole ligger vegg i vegg med Stjørdalshallen og er en fylkeskommunal skole. Men den kunne ha vært god å bruke til overnatting av unge turntalenter.

–Avslaget fra Ole Vig videregående skole begrunnes med at deler av skolen er under ombygging. Selv om det bare påvirker deler av bygningsmassen velger skolen å stenge hele skolen for utleie, sier

Kan ikke si nei

Hun forteller at det er helt andre regler som gjelder i andre kommuner.

–Vi har vært i kontakt med Trondheim kommune bare for å høre hvilke regler som gjelder der, sier Gry Berg Andersen. I trønderhovedstaden har ingen skoler anledning til å nekte overnatting, og skoler og haller er gratis.

– Men vi kan jo ikke flytte arrangementene til Trondheim, sier hun.

Superbra stevne

– Vi i Stjørdals-Blinks turngruppe skal lage et superbra stevne og da er det en kjempefordel å få all overnatting så nær Stjørdalshallen som mulig. Det vil gjøre logistikken enklere for både deltakere og arrangører, sier Gry Berg Andersen. Overnattingssteder lenger bort fra hallen vil også bety mer bilkjøring i sentrum.

Ledsagertetthet

– Vi vet fra tidligere lignende arrangement at det er få skader fordi det er tett med ledsagere som følger de ulike aldersgruppene. Og vi bedyrer at vi vil ha godt vakthold og at det som eventuelt oppstår av skader på inventar blir erstattet. Vi har i tillegg et meget godt forhold til brannvesenet som bistår og veileder oss slik at vi forholder oss til forskriftene når det gjelder vakthold og brannsikkerhet, sier Gry Berg Andersen.

Det ordner seg

Hun forteller at jobben med å skaffe overnattinger nok går videre. Komiteen vurderer å ta kontakt med Kvislabakken skole, Stjørdal Bedehus og barnehagene i sentrum. Og det er planer om en inspeksjon av Fosslia skole for å se hvor mange som eventuelt kan overnatte der.

– Det ordner seg helt sikkert med overnatting til alle. Vi kommer i mål, sier Gry Berg Andersen.