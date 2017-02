Nytrener Tronseth debuterersom a-lagstrener i dag

– Jeg ledet laget under Magnar Lundemos minnecup i Meråker for et par uker siden, men innendørsfotball er en helt annen idrett enn vanlig fotball, sier Are Tronseth til Blad-Sporten. Til dagens kamp har han så å si alle spillere tilgjengelige bortsett fra et par småskader hos Markus Balstad Husby og Marcus Hermo. I tillegg er nysigneringen Lars Emil Flakk fra Levanger FK først klar i neste uke.

Alle skal spille

– Men ellers så skal alle som er med i dag få spille minst én omgang. Noen må regne med å spille litt mer enn 45 minutter, sier Tronseth. Han og spillerne har hatt en god treningsvinter så langt med gode forhold på den oppvarmede kunstgressbanen på ØM og i Abrahallen i Malvik.

Gode treninger

– Har ikke mye å klage på når det gjelder treningsforholdene, nei, sier Tronseth. Så langt har han vært opptatt av å få gjennomført gode treninger. Formasjoner har ikke den tidligere toppspilleren vært så veldig opptatt av.

– Men det som er nesten helt sikkert, er at vi kommer til å spille med en forsvarsfirer. Hvordan formasjonen blir på midtbanen og i angrep får jeg se på etter hvert, sier 35-åringen. Selv har han alltid spilt som en av fire forsvarsspillere i de klubbene han har spilt i som a-lagsspiller siden han debuterte som 17-åring hos Stjørdals-Blink i 1998 i en seriekamp på grusbanen på den gamle Travbanen. Travbanen lå rett nord for der Nye Blinkbanen ligger i dag.