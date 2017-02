Meråkertrio til verdenscup

Norges Skiforbund sender 22 utøvere til helgas verdenscuprenn i estiske Otepää.

Det er klart for generalprøve foran årets VM i Lahti. Norges Skiforbund har tatt ut 13 menn og 9 kvinner til rennene. Det er sprint fri teknikk lørdag og 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer klassisk for menn søndag på programmet.

- Alle som skal gå VM-distanser er på plass i Otepää. Også ikke VM–uttatte løpere som Eirik Brandsdal, Hans Christer Holund og COC-leder Mattis Stenshagen er med i troppen til Estland. VM–uttatte utøvere reiser stort sett rett til Lahti fra Otepää, forteller landslagssjef Vidar Løfshus til Norges Skiforbunds hjememside.

Disse stiller for Norge:



Menn, sprint, fri teknikk

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF

Petter Northug, Strindheim IL

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Mattis Stenshagen, Follebu IL

15 kilometer klassisk

Sjur Røthe, Voss IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Mattis Stenshagen, Follebu IL

Kvinner, sprint

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker

Mari Eide, Øystre Slidre Skilag

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

10 kilometer klassisk

Marit Bjørgen, Rognes IL

Marthe Kristoffersen, IL Varden Meråker

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Ragnhild Haga, Åsen IL

Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker

Heidi Weng, IL i Bul