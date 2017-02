Må busses fra Skatval til Stjørdalshallen

– Vi har behov for overnatting for mellom 120 og 130 av de vel 500 deltakerne under mesterskapet i Stjørdalshallen lørdag 29. og søndag 30. april, sier styremedlem Åse Merete Lund i Stjørdal Drilltropp.

I utgangspunktet hadde arrangøren siktet seg inn på Halsen ungdomsskole som overnattingssted for deltakerne. Stjørdal Drilltropp samarbeider med Norges Musikkorps Forbund om å arrangere det trønderske mesterskapet.

Kolliderer

– Men vårt stevne arrangeres samme helg som Ungdommens Kulturmønstring. Og skolen er leid ut til det arrangementet, sier Lund. Andre alternativ i umiddelbar nærheten av Stjørdalshallen er i dag ikke å oppdrive for Stjørdal Drilltropp. For det som er mest ideelt og lettvint er nettopp overnatting i nærheten av den ene av Stjørdal sentrums storstuer.

UKMs fylkesmønstring arrangeres i den andre storstua i sentrum av Nord-Trøndelags største by, Kimen Kulturhus, mellom 28. og 30. april.

Leier skole

– Derfor har vi måttet leid Skatval skole og Fagerhaug Kristne skole på Skatval for overnatting for de deltakerne som har behov for det. Og det betyr at vi må leie buss for transport av ungene mellom skolen og Stjørdalshallen både lørdag og søndag. Vi må ha buss for to turer på formiddagen fra Skatval til Stjørdalshallen hver dag og to turer fra Stjørdalshallen og tilbake til Skatval skole på ettermiddagen begge dager, sier Åse Merete Lund. Busstransport koster penger og påfører arrangørene utgifter de godt kunne vært foruten.

Felles policy

I forrige uke skrev Sporten om Stjørdals-Blinks turngruppe som også sliter med å få overnatting i nærheten av Stjørdalshallen til rundt 1.500 utøvere i forbindelse med et barnekretsturnstevne helga før drillmesterskapet arrangeres. Tidlig denne uka gikk stjørdalsordfører Ivar Vigdenes ut og sa at han skulle ta opp med rådmann og fagkomité i kommunen om en felles policy når det gjelder overnatting i bygninger eid av kommunen.

Løser seg

– Hva gjør dere hvis det ordner seg med overnatting i sentrum?

– Det går vel greit å avbestille skolene på Skatval. Det kan kanskje bli litt verre å avbestille busstransporten. Men vi har et godt samarbeid med busselskapet så vi får nok til en grei løsning hvis det skal bli aktuelt, sier Åse Merete Lund.