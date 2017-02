Sloknet etter pausen

Ved pause var stillingen 12-13 i fordel VHK, men etter pause sloknet laget. Drøye fem minutter ut i omgangen ledet studentlaget andredivisjonsoppgjøret hele 18-14.

VHK kom tilbake, men mot slutten dro NTNUI i fra og vant til slutt 28-26.

- Vi gjør for mange enkle feil i angrep, og blir hardt straffet på kontringer. Jeg vet ikke hva som er årsaken, men vi gjør for mange dårlige valg i angrep som fører til at de kan score enkle mål på kontringene, sier Torgeir Wikhammer.

God førsteomgang

VHKs trener var naturlig nok skuffet etter at VHK gikk på sitt tredje strake tap. Spesielt etter at førsteomgangen ga bud om at seieren var innen rekkevidde.

- Vi ledet med ett til pause, men egentlig kunne avstanden vært større. Da holdt vi et høyt tempo i angrepsfasen, men det greide vi ikke etter pausen, sier Wikhammer.

Norum toppscorer

Morten Norum spilte en god kamp og noterte seg for ni scoringer, og ble med det toppscorer for VHK.

- Jeg savner at flere kunne vist seg frem som Morten gjorde. Han var til stede og spilte en god kamp, og det samme gjorde Tor Sebastian Aunaas i mål. Han hadde en redningsprosent på over 50 prosent, sier Wikhammer.

På fjerdeplass

VHK har lenge tronet på tredjeplass i andredivisjon avdeling 2, men de siste tapene har ført laget ned på fjerdeplass med 22 poeng. Charlottenlund leder serien foran Oslostudentene og Falk Horten2.

Neste kamp er først 18. mars hjemme mot Elverum2, som banket VHK for noen uker siden.