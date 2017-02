Stjørdals-Blinks andre strake seier

Ved pause i lørdagens kamp var stillingen 0-0, men etter hvilen satte Stjørdals-Blinks Jørgen Sollighaug inn 1-0 allerede i det tredje minutt etter en nydelig gjennomløpning av et stillestående svensk forsvar.

22 minutter senere var det Sindre Haarbergs tur til å løpe igjennom, og dermed ledet Stjørdals-Blink 2-0.

- Å true bakrom var noe vi fokuserte på før kampen. Det lyktes vi godt med, og vi skapte mange farlige sjanser, sier Are Tronseth, Stjørdals-Blinks nye trener.

Kjapp redusering

I det 28. minuttet reduserte svenskene til 2-1 etter en heller tafatt opptreden i hjemmelagets forsvar.

Det kom ingen flere mål, og i det store hele hadde Stjørdals-Blink full kontroll. Dette til tross for at de brukte mange spillere, som laget også gjorde i den første treningskampen hvor de slo Tynset 3-0 for en uke siden.

- Både mot Tynset og i dag brukte vi tyve spillere. Det er viktig å få i gang spillerne, og nesten alle fikk en omgang i dag og mot Tynset, sier trener Tronseth.

Tøff konkurranse

Han råder over en bred spillestall.

- Vi har mange friske spillere og hard konkurranse om plassene på laget.

- Begynner du å se konturene av en førsteellever?

- Det er tidlig ennå, men mange har meldt seg på. Vi trenger alle spillerne utover sesongen, men hvis alle spillere holder seg friske kan det bli et luksusproblem.

- Mye å jobbe med videre

Stjørdals-Blink åpner sesongen 17. april hjemme mot Mo IL, og i ukene fremover vil Tronseths disipler få anledning til å markere seg i kampen om en plass på laget. Allerede onsdag står Kolstad på den andre siden av banen.

- Vi har fortsatt to måneder igjen til serien starter, og mye å jobbe med videre, sier han.