Gleder seg til å møtes på Lånkebanen

Med nyoppbygd bil, en Citroen Supercar DS3, skal stjørdalingen Tore Kristoffersen stille på startstreken i alle de fem EM-rundene i Rallycross.

En av de mest erfarne og meriterte førerne i Norge og Europa gjennom mange år, Tommy Rustad, kjører i år i samme klasse.

Kick off in Hell

De to førerne møttes onsdag kveld under Rallycross in Hells kick off for funksjonærene under årets VM- og EM-runde på Lånkebanen.

Europamester i Rallycross Supercar i 2015, Tommy Rustad, var hentet inn for å fortelle litt om egen karriere og motivere funksjonærene foran årets arrangement i Stjørdal.

Kjører fem EM-runder

- Tidligere har jeg kjørt noen enkeltløp i EM i løpet av sesongen. I fjor ble det ikke noe kjøring på meg, men nå er vi klar til å kjøre alle EM-rundene med nyoppbygd bil. Denne bilen vant EM Rallycross i 2013, og vi har brukt mye tid til å bygge den helt opp igjen, sa Tore Kristoffersen etter at ordfører Ivar Vigdenes hadde avduket bilen under samlingen på Scandic Hell.

Lånkebanen i juni

- I år blir det nok mer spenning og konkurranse i EM fordi flere av VM-kjørerne velger EM på grunn av kostnadene. Den første EM-runden kjøres i Barcelona i Spania i månedsskiftet mars - april. Den neste runden blir på Lånkebanen i juni. Det å få kjøre på hjemmebane er det jeg gleder meg aller mest til, sier Kristoffersen, som satser på å være blant de aller beste førerne gjennom sesongen.

- Hele familien har vært med da beslutningen om å satse for fullt ble tatt. Dette krever så mye tid og penger at det ikke kan gjøres uten full støtte fra familien, sier Tore Kristoffersen.

De tre siste EM-rundene kjøres i Sverige i juni - juli, Frankrike i september. EM avsluttes på banen i Riga i Latvia i midten av september.