Inviterer til Lånke Cup

–Vi har sendt ut invitasjoner til lag i hele regionen. Vi har plass til 48 lag totalt, og det er fremdeles ledige plasser, sier Eva Anita Rømo i arrangementskomiteen.

Nyvinningen går av stabelen helga 24. - 26. mars, og pålemdingsfristen er satt til 12. mars.

–Her er det først til mølla-prinsippet som gjelder. Vi ahr plass til 24 guttelag og 24 jentelag. Flere får vi ikke plass til hvis vi skal få gjennomført cupen på ei helg.

Det er fem spillere på hvert lag, og det er lagt opp til 12 minutters kamper i inneldende runder og 16 minutters kamper i sluttspill og finaler.

–Det har allerede kommet en god del påmeldinger, men vi håper på å få fylt opp cupen. Særlig artig er det hvis flest mulig lokale lag fra Stjørdal, Malvik og Meråker melder seg på. Det er lov til å melde på flere lag i hver klasse.

En del har vært litt reserverte med å melde seg på i og med at det er mange som er med og spiller håndball også denne helga.

–Vi strekker oss langt og tilpasser spilltidene best mulig, sånn at vi tar hensyn til de som også spiller håndball denne helga. Så det trenger man ikke å bekymre seg for, sier Eva Anita Rømo, som gleder seg stort til futsalhelg i Lånkehallen.