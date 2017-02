Hun beskriver det nærmerst som et sjokk da hun så at sønnen falt i den siste svingen på lagsprinten.

– Jeg tror ikke jeg helt skjønte eller fikk det med meg helt. Det er vanskelig å få den gode oversikten på stadion. Det hele ble rart ettersom også Finland falt. Det gikk et lite gisp blant publikum, sier Unni Hovdal Iversen.

Høyt oppe og langt nede

Hun møtte sønnen Emil en stund etter målgang. Da hadde han vært inne til juryen og forklart seg og sett på bildene av fallet.

– Alle skjønner at Emil har det grusomt nå. Han er en type som er veldig høyt oppe når det går bra, og langt nede når det ikke går så bra. Nå tar han det veldig tungt. Dette er jo det verste han har opplevd på idrettsbanen, sier Unni til Bladet.

25-åringen fikk en god klem av mor. Men han var ikke så mottagelig for trøst.

– Vi skrek litt begge. Jeg sa at det bare er et skirenn, men det var han ikke enig i på en dag som denne. Jeg tror det kommer til å gå fort over, og Emil kommer seg igjen. Gi han en dag nå, så tenker jeg han er mer positiv, forteller Unni.

Iversen og Johannes Høsflot Klæbo endte til slutt på fjerdeplass bak Russland, Italia og Finland.

Finsk trener: – Det kostet oss gullet Det gikk et stort gisp gjennom hjemmepublikummet da Emil Iversen rev med seg Iivo Niskanen.

Åpen retur

Unni Hovdal Iversen har vært i Lahti siden onsdag kveld. Hun reiser sammen med sin bror og hans barn, og foreldrene.

– Jeg har ikke bestemt meg for når jeg skal reise hjem, har åpen retur. Jeg får se litt hva som skjer, sier Unni.