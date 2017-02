Emil Iversen fra Meråker var langt nede etter at han falt i siste sving i Norges jakt på VM-medalje på lagsprinten. Han ødela samtidig for gulljagende Finland.

Norge lå meget godt an, men måtte ta til takke med en sur fjerdeplass etter dramatikken like før oppløpet.

– Det er tøft. Det er jeg som skuffer i dag. Johannes hadde sikkert tatt det hvis han hadde gått begge etappene selv, sa Iversen til NRK.

Gikk ut i ledelse

Johannes Høsflot Klæbo sørget for å sende makker Iversen ut i ledelsen før siste etappe. Bak jaget Finland, Russland og Italia, og en tydelig sliten Iversen opplevde at forfølgerne stadig kom nærmere.

Inne på stadion var det Norge og Finland som lå likt, men et tilsynelatende mislykket sporbytte fra Iversen førte til at nordmannen falt i siste sving. Iversen dro med seg Finlands Iivo Niskanen, og dermed kunne Russlands Ustjugov og Italias Federico Pellegrino seile forbi.

Russeren var sterkest på oppløpet, og Ustjugov kunne til slutt juble for sitt andre VM-gull på to dager. Italia tok sølvet, mens Finland tok bronsen. Norge endte på fjerdeplass.

– Emil er knust, sa pappa Ole Morten Iversen etter rennet.

Finsk trener: – Det kostet oss gullet Det gikk et stort gisp gjennom hjemmepublikummet da Emil Iversen rev med seg Iivo Niskanen.

Juryen

Emil Iversen måtte forklare hva som skjedde for juryen.

– Vi fikk forklare oss begge to, og du ser at jeg så på ham, og så byttet spor. Da hadde han tatt innpå. Det var i hvert fall ikke med vilje. Det var elendig av meg, sa Iversen til NRK etterpå.

Klæbo og Iversen ble begge vist situasjonen på nytt av kanalen.

– Det er tøft å se det der. Niskanen gikk fort på sisterunden. Det er tett i sånne dueller, dessverre var det vi som kom dårligst ut av den, sa VM-debutant Klæbo.

– Men vi er heldigvis unge begge to, så jeg håper vi har mange lagsprinter foran oss. Vi viser at vi kanskje er de beste skiløperne, og vi går i front og styrer egentlig hele rennet, fortsatte han.

Klæbo-rykk

Klæbo startet for Norge, og VM-debutanten kjørte et høyt tempo fra start.

Klæbo fullførte etappen ved å sende makker Iversen ut i ledelsen etter første veksling. Russland og Sergej Ustjugov hentet inn nordmannen, og sørget for å veksle et par sekunder foran de norske gutta. Klæbo hentet fort inn konkurrentene, og sikret nok en gang Iversen et forsprang på flere sekunder før hans nest siste etappe.

Iversen sørget for å skape en luke for Norge da han sendte makkeren ut på hans siste etappe. På VM-debutantens siste runde rykket han ytterligere fra konkurrentene.

Stavbrekk

Bak jaget både Russland, Finland og Italia, men avstanden opp til Norge fortsatte å øke. Ved siste veksling gikk Iversen ut med et forsprang på over fem sekunder på Finland på andreplass.

Dramatikken inne på stadion endte med stavbrekk for Iversen, og nordmannen fullførte oppløpet med bare en stav.

– Jeg får skikkelig vondt av begge to. Det kommer til å ta lang tid før de kommer seg over det her, sa Maiken Caspersen Falla til NRK etter Iversens fall. Tidligere gikk hun inn til Norge til gull i lagsprinten for kvinner sammen med Heidi Weng.

Canadas Alex Harvey følte med meråkerbyggen etter lagsprinten.

– Jeg synes synd på Emil. Han hadde tatt dette hvis han ikke hadde falt, sier han til VG.