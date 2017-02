Løfshus: – Unnskyld, Finland!

Landslagssjef Vidar Løfshus følte med Finland etter at hjemmenasjonen ble snytt for et mulig VM-gull da Emil Iversen falt og dro med seg Iivo Niskanen.

Niskanen kom i voldsom fart ut av siste sving, men gikk i bakken da Emil Iversen på ureglementært vis byttet spor. Russland og Italia takket for gaven og gikk i mål til henholdsvis gull og sølv.

Iversen og Norge måtte nøye seg med fjerdeplass, mens Niskanen gikk i mål til en skuffende tredjeplass. Finnen var tydelig irritert på Iversen etter målgang.

Landslagssjef Vidar Løfshus var raskt ute med å beklage til det finske folk.

– Det er bare én ting å si; Unnskyld, Finland. Det er Emil Iversen som sovnet, og han skulle skiftet spor tidligere, sa han til NRK.

Katastrofale følger

Sprintlandslagstrener Arild Monsen var også raskt ute med å beklage.

– Vi må bare beklage, Finland. Det var en feilmanøver av Emil som fikk katastrofale følger når det gjelder gullet og sølvet i dag. Finnene er rasende på oss spontant, men det var selvfølgelig ikke noe handling som Emil Iversen gjorde med overlegg, sa han og la til at juryen bestemte at Norge ikke blir deplassert etter manøveren til Iversen da de mente den ikke var gjort med overlegg og at den ikke påvirket sluttresultatet.

Da uhellet skjedde og Iversen gikk i mål, var det likevel tendenser til buing blant hjemmepublikummet.

– Sympatien min ligger hos hjemmepublikumet. De øynet et gull og når det skjer, så skjønner jeg det godt, sa Løfshus på spørsmål om han forsto at det kom buing mot Iversen.

Trodde det var utenfor rekkevidde

Med norsk fall og finsk lidelse kunne Russland sikre seieren.

– I dag var vi heldige. Vi har vært uheldige tidligere i VM, sa Russlands landslagstrener Markus Cramer.

– Jeg trodde det gikk mot bronse. Jeg trodde ikke gullet var mulig. Norge så sterke ut, men dette er sprint. Vanligvis liker jeg ikke sprint, sa Cramer.