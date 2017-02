Emil vraket til 15 kilometeren

Tirsdag morgen kom bekreftelsen på at Emil Iversen ikke får plass på det norske laget til onsdagens 15-kilometer under VM på ski i finske Lahti.

Emil har gått flere gode løp på denne distansen tidligere, men landslagssjef Vidar Løfshus og trener Tor Arne Hetland fant ikke plass for meråkergutten denne gang.

Følgende norske løpere går onsdagens 15-kilometer:

Martin Johnsrud Sundby

Niklas Dyrhaug

Didrik Tønseth

Johannes Høsflot Klæbo

Flere muligheter for Emil

For Emil er det fortsatt to muligheter igjen til å ikle seg landsdrakten før VM er over. Fredag går herrestafetten, der Emil kan være en aktuell kandidat til en av klassisketappene.

Søndag avsluttes det hele med 5-mila i skøyting. Der stiller Norge med fem løpere ettersom Petter Northug er tittelforsvarer på distansen.

Meråker er uansett litt representert på onsdagens 15-kilometer. Tydalingen Niklas Dyrhaug er sønn til Tove Moe Dyrhaug, født og oppvokst i Meråker. Dyrhaug har også vært elev ved Meråker videregående skole en årrekke.