Perry blir landslagsassistent

Tirsdag undertegnet stjørdalingen Per Joar Hansen (51) kontrakten som gjør ham til assistenttrener for Norges herrelandslag i fotball. Hansen, opprinnelig fra Trofors i Nordland, har lang erfaring som trener på høyt nivå, og hadde blant annet stor suksess som U21-landslagstrener, der han ledet Norge til EM-sluttspillet i Israel i 2013 med flere av dagens landslagsprofiler på laget.

Tillitserklæring

- For meg var det en stor tillitserklæring å bli spurt av Lars og Nils Johan om å bli med på laget og assistere Lars i hans nye jobb. Dette er en spennende utfordring som det hadde vært svært vanskelig å takke nei til. Jeg ser frem til å jobbe med Lars og dra lærdom av hans vanvittige erfaring og kompetanse. Han er en av Europas mest suksessrike landslagstrenere, og jeg gleder meg til å se hva vi kan gjøre sammen med Norge, sier Hansen i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

Dynamikk

- Jeg kjenner Perry fra hans tid i Sverige, og jeg er veldig glad for at vi nå har landet på denne løsningen. Han er en assistenttrener som vil passe meg bra, hans personlighet er ikke så lik min og det blir bra for dynamikken i gruppen. Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener, som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Viktige oppgaver



- En av Perrys viktige oppgaver blir spillerobservasjon i både inn- og utland. Vi har fått et sterkt team som kjenner hverandre fra før, og som jeg er trygg på vil utfylle hverandre godt. NFF er svært tilfreds med trenerapparatet vi har fått på plass på herrelandslaget, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb.