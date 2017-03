Nå er de første frisbee-kurvene på plass

– Frisbeebanen er åpen for alle som har lyst til å forsøke seg, sier Geir Olav Svee, pådriver for Stjørdal Frisbee.

Klubben er ennå ikke formelt godkjent, men holder nå på å gjøre unna de siste formalitetene. Han er glad for at det etableres et frisbeemiljø i Stjørdal.

Egnet område

– Området rundt Stokkan ungdomsskole og Fosslia Fjellhall er svært egnet, og for skolen er det mulig å integrere frisbee i gymundervisningen. Allerede har vi mottatt mange henvendelser fra interesserte om å bli med. Når klubben blir formelt etablert regner vi med at 30 til 40 vil bli medlemmer med en gang, sier Svee.

Han er ikke overrasket over interessen.

– Frisbee er blant verdens mest hurtigvoksende idretter. I Finland legges det ned golfbaner som blir erstattet av frisbeebaner, forteller han.

Flere kurver

De fem kurvene som allerede er satt opp rundt fjellhallen, er bare begynnelsen.

– Vi har fått godkjenning av kommunen til å sette opp to til tre flere. Vi tenker sikkerhet først, og derfor vil vi teste ut kurvene som allerede står der, og eventuelt justere utkastfeltene slik at risikoen for å treffe veier, gangstier og biler minimaliseres, sier Svee, som er svært takknemlig for hjelpen frisbeemiljøet har fått fra kommunen og idrettsrådet.

På sikt er målet å etablere en bane på 18 kurver, akkurat som en golfbane. Golf og frisbee har mange likhetstrekk.

– De som kjenner golfreglene forstår med en gang hvordan frisbee fungerer. Det er om å gjøre å bruke færrest kast for å treffe kurven, sier Svee.

Billig idrett

Han er opptatt av at alle som har lyst til å prøve seg besøker anlegget.

– Vi har egen Facebook-side og kommer til å annonsere flere arrangementer i tiden fremover. Det er bare å møte opp. Dessuten er frisbee en billig idrett. Jeg har holdt på i syv år, og den dyreste frisbeen jeg har koster 230 kroner. Man får kjøpt en helt kurant frisbee for 150 kroner, og klubben vil være behjelpelig med veiledning for alle som er interesserte.