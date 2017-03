Har suksess med nytt fotballprosjekt

Fredag kveld gjennomføres vinterens tredje og siste SAMBA-samling for fotballjentene i Hommelvik IL i Abrahallen på Sveberg.

- I gjennomsnitt har vi hatt 50 jenter på øktene våre, og prosjektet har fått utrolig god respons. Ikke bare i egen klubb, men også utover kommunegrensa. Vi er faktisk blitt spurt om å komme på Trøndelag Fotballkrets sin store jentefotballkonferanse som skal holdes 1. april for å snakke om prosjektet. Det synes jeg er artig, sier Trine Nordgård Stensaas, en av de tre i prosjektgruppa for SAMBA som står for samhold, aktivitet, mestring, basisferdigheter og alle jenter.

11-15 år

Målgruppa for SAMBA er jentespillere mellom 11 og 15 år og det skal gjennomføres ytterligere fem samlinger i løpet av 2017 med oppstart i mai og avslutning i desember.

- Morgendagens samling starter med en treningsøkt der spillerne på vårt A-lag for kvinner stiller som trenere. Etter treningen blir det samling i andre etasje i Abrahallen der vi blant annet skal se film fra de samlingene vi har hatt så langt, sier Stensaas som også røper at det kan bli innslag av en litt overraskende art.

Bredere miljø

Hovedhensikten med SAMBA-prosjektet er å skape et enda bedre og bredere miljø innen jentefotballen i HIL.

- Jenter skal synes det er så gøy å være en del av dette miljøet at de henger med på fotballen enda lengre enn det de gjør i dag. I dag starter frafallet allerede i 13-14-årsalderen, og det er litt tidlig, sa Stensaas til Bladet da prosjektet ble lansert på nyåret.

Selv har hun bakgrunn som fotballspiller på toppnivå i Trondheims-Ørn og Røa. Stensaas har også spilt for Kattem, Byåsen og Malvik IL. I år skal hun spille for Hommelvik ILs kvinnelag.