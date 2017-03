Viser god form før alpin-VM

Totalt endte han på 10. plass i rennet, uansett klasse. Det var planlagt enda ent super G-renn på Kvitfjell i går, men mye snø i kombinasjon med mildvær sørget for at rennet ble avlyst av sikkerhetsmessige årsaker.

– Det er stor fare for gjennomslag. Derfor valgte man, forståelig nok, å avlyse rennet, sier Odd Fossland. Han er Markus sin far, men er trener for et studentlag med base Trondheim og har ingenting med sønnens sesongopplegg å gjøre.

Gårsdagens seier tyder på at Markus er i bra form foran junior-VM i alpint som innledes i Åre i Sverige i neste uke.

Klarsignal

VM-debutant Fossland har allerede fått klarsignal på at han skal delta i utfor, super G og superkombinasjonen i Åre. Utfor går onsdag 8. mars etter to obligatoriske treningsdager. Super G kjøres fredag 10. mars og superkombinasjonen lørdag 11. mars. De siste VM-øvelsene, storslalåm og slalåm, arrangeres henholdsvis mandag 13. og tirsdag 14. mars.

Skadet

Norge har tatt ut ni menn og sju kvinner til årets junior-VM. En av Fosslands VM-uttatte lagkamerater, Alexander Sannes Thorsen fra Njård, falt stygt som prøvekjører under sist helgs verdenscupkonkurranser i Kvitfjell. Han skadet ryggen og det vil trolig gå mellom seks og ni måneder før han er tilbake i en alpinbakke.