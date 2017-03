Det er et langt stykke fra Stordalen i Meråker til øya Limnos i den nordlige delen av Egeerhavet i Hellas.

Men det var ved forsamlingshuset Dalatun i Stordalen Malin Alice Lundemo (17) kastet sin første håndball. Nå skal hun debutere på det norske juniorlandslaget som møter vertsnasjonen Hellas og Tyrkia i kvalifiseringen til sluttspillet i europamesterskapet (EM) som spilles i Celje i Slovenia mellom 27. juli og 6. august.

EM-kvalifiseringen spilles mellom 17. og 19. mars og det er kun puljevinneren som kvalifiserer seg for selve EM-sluttspillet.

Overrasket

– Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket da jeg fikk beskjed om at jeg var tatt ut på landslaget, sier Malin Alice Lundemo som fyller 18 år om en måneds tid. Etter å ha spilt håndball for moderklubben IL Varden Meråker, meldte hun overgang til Stjørdals-Blink der hun spilte et par sesonger før håndballferden gikk videre til Oslo og Wang Toppidrettsgymnas der hun er andreårselev. Ungjenta spiller jenter 18- og andredivisjonshåndball for NIT/HAK som holder til i Nittedal, et lite stykke nord for hovedstaden.

Toppserien

– Klubben har en samarbeidsavtale med toppserieklubben Oppsal fra Oslo. Og jeg har fått spilt to toppseriekamper allerede, sier Malin som først og fremst spiller i posisjon som midtspiller.

–Men jeg kan også spille back, sier hun som ifølge kamprapporten fra Norges Håndballforbund ble kåret til Oppsals beste spiller i bortekampen mot Byåsen for halvannen uke siden. Hun laget fire mål i kampen som Oppsal tapte 29–25 i Nidarøhallen i Trondheim.

Kort varsel

Malin Alice Lundemo var reserve til en juniorlandslagssamling i Skien for 14 dager siden.

–Jeg var hjemme i Stjørdal på vinterferie hos mamma og pappa da jeg en kveld fikk en telefon fra Norges Håndballforbund om å være på plass i Skien på samling klokka halv ett dagen etter. Da var det bare å si adjø til vinterferien og komme seg til Skien, sier 17-åringen. Hun fikk gode tilbakemeldinger i løpet av samlingen, men det var ikke i hennes tanker at hun skulle bli tatt ut på landslaget. Men det ble hun og dermed ble hun nok tidenes første landslagsspiller i håndball fra Stordalen.

Møter SHK

I helga skal Malin og NIT-HAKs jenter 18-lag spille tre kamper i den landsomfattende Lerøy-serien hvor laget ligger på andreplass etter 9 av 15 kamper. Og ett av lagene som Malin & Co. skal møte på Gjøvik er Stjørdal Håndballklubb (SHK).

Tre spillere

– Det skal bli artig å møte SHK selv om det ikke er så mange spillere på laget som jeg spilte sammen med på Stjørdals-Blink for et par år siden. Det er visst bare Frida Hell, Emma Valstad og Mia Kildal Bakken som jeg spilte sammen med, sier Malin Alice Lundemo. Vertsklubben Gjøvik HK og serieleder Sarpsborg er de andre to klubbene som deltar i kampene på Gjøvik.

Farmor og tante

Malin bor på Risløkka i hovedstaden der hun deler en leilighet sammen med en klubb- og klassevenninne. Skolen ligger ved Slottet, sju T-banestasjoner unna.

– Når jeg en sjelden gang har håndballfri i helgene er ikke veien lang til Mysen hvor både farmor og en tante bor. Det er godt å komme seg dit. Men ellers så pleier både farmor, tante og store deler av den øvrige familien å stille opp på kamper. I helga kommer for øvrig en hel gjeng til Gjøvik for å heie på meg, sier den ferske landslagsspilleren fra Stordalen.