Signerte treårig avtale

Håndball- og fotballavdelingene i Malvik Idrettslag (MIL) skal spille på samme lag som Coop Midt-Norge de neste årene.

– Vi har inngått en treårsavtale med opsjon på ytterligere to år, sier markedsansvarlig Arve Moksnes i MIL Fotball. Det er han som på vegne av de to avdelingene har jobbet fram avtalen med direktør medlem, kommunikasjon og samfunnskontakt i Coop Midt-Norge, Magne Bjørkli. Idrettslaget har hatt en avtale med Coop Midt-Norge i mange år.

Northug

Ifølge Bjørkli har ikke Coop Midt-Norge individuelle avtaler.

– Hva med Petter Northug-avtalen?

– Det er en avtale han har med Coop Norge, sier Magne Bjørkli som legger til at avtalen har gitt mye og de bruker Petter lokalt når han er disponibel. Og Petter Northug er flink til å stille opp.

Lokale tiltak

– Vi pleier å støtte opp om lokale tiltak i områder der vi har butikk. Ikke bare innen idrett, men også innen andre områder innen kultur, sier Magne Bjørkli som får flere henvendelser daglig om samarbeidsavtaler. Det gjelder alt fra støtte til kakekjøp til et sangerstevne i Sjetnemarka eller til Ærta Bærta-forestillingene på Vikhammer.

Budsjett

Men hva avtalen mellom MIL og Coop Midt-Norge er verdt i kroner og øre vil ikke partene ut med.

– Vi har et årlig budsjett i Midt-Norge på 1,5 millioner kroner til samarbeidstiltak av dette slaget, men da holder vi Rosenborg utenfor. For avtalen med Rosenborg er spesiell, sier Magne Bjørkli.

– Vårt budsjett er på 500.000 kroner, men vi har selvfølgelig plass til enda flere enn de rundt 20 lokale bedriftene vi har avtale med i dag, sier Arve Moksnes.

Treningsavgiften nede

MIL har i dag rundt 3.200 medlemmer og er ett av de største idrettslagene i Midt-Norge. I fotballavdelingen er det 800 aktive mens håndballavdelingen har rundt 400 aktive spillere.

– At vi kan få til slike avtaler som den med Coop Midt-Norge er veldig viktig. Ikke minst kan vi da klare å holde størrelsen på treningsavgiften nede for våre aktive medlemmer, sier Arve Moksnes. I Malvik er det Extra-butikker i Hommelvik og på Vikhammer og det er de to som blir profilert via avtalen som Coop Midt-Norge har med MIL og også en egen avtale med Hommelvik IL.

Profilering

Bedriften blir profilert på drakter og på idrettsanleggene på Viksletta, Malvikhallen og Abrahallen.

– Som gjenytelse er vi med på varetellinger på Extra Vikhammer og en aktivitetsdag på Vikhammer Senter. Vi oppfordrer også MIL-medlemmene til å benytte butikken, men også bruke våre andre samarbeidspartnere, sier Arve Moksnes.