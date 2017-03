Sparte ikke på kruttet i Kruttløypen

Femåringen fra Hommelvik valgte å gå den korteste løypen på 600 meter, den som også ble kalt for Kruttløypen.

Aune var blant de ivrigste og startet tidlig, og ble den første som passerte målstreken på Jervskogen i fint driv.

- Jeg går mye på ski og liker det. Jeg synes jeg gikk kjempefort i dag, forteller Aune, som var i god form etter målgang.

Optimale forhold

Skitalentet deltok for andre gang under Barnas Skidag, og koste seg ute i det fine vårværet. Lite vind, sol og rundt null grader ga optimale forhold for de drøyt 300 deltagerne.

- Det var kjempefint å gå i dag, sier hommelvikingen.

Viktig for rekrutteringen

Barnas Skidag arrangeres av Hommelvik Ski, og betyr mye for klubben.

- Mange barn deltar for første gang, og for noen er dette årets første skitur. Gjennom arrangementet håper vi å rekruttere flere skiløpere og foreldre til å bidra som funksjonærer i fremtiden, sier Erik Grannes, som var rennleder under Barnas Skidag.

Gode inntekter

Sammen med 40 andre sørget han for et godt arrangement, og for at alle deltagere fikk en gullmedalje, gympose og saft i premie. Serveringen var forøvrig dratt utendørs i det fine været, og i kioskene kunne de fremmøtte kjøpe seg en pølse eller en kakebit.

- Ettersom vi har lite utgifter ved Barnas Skidag, bidrar arrangementet med gode inntekter for klubben gjennom påmeldingsavgifter og kiosksalg, sier Grannes.

