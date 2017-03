Årsverste for håndballherrene

- Dette var overhodet ikke lystige siffer. For vår del var dette årsverste, sa trener Dag Sverre Espejord til Bladet etter at laget hans hadde gått på en kjempesmell hjemme mot Bergen Vest i Stjørdalshallen lørdag.

Dårlig offensivt

Da sluttsignalet lød sto det 31-16 i favør gjestene på resultattavla.

- Vi hang bra med i 20 minutter, så rakner det fullstendig mot slutten av første omgang. I pausen legger vi om i forsvar, og lykkes egentlig med det. Vi er imidlertid altfor dårlige framover på banen og scorer ikke på sjansene. I tillegg har deres målvakt en veldig god dag, forklarer Espejord.

Nedrykksspøkelse

Stjørdals-Blink har fire kamper igjen å spille og ligger an til nedrykk med tre poeng opp til sikker plass.

Espejord mener det fremdeles er fullt mulig å redde plassen, selv om det for øyeblikket ser mørkt ut.

- Vi er tre poeng bak LFH09 (Lillehammer Faaberg håndball). Jeg tror vi er avhengig av at de taper sine gjenværende kamper for å berge. De har riktignok et tøft program, sier Espejord.

Skuffelse

- Hvordan er stemninga i gruppa?

- Stemninga er bra, men i går var det stor skuffelse. Etter kampen fikk vi litt tid til å prate gjennom ting og hadde et sosialt arangement. På treninga i ettermiddag var det bra trykk. Vi ser positivt på avslutninga, sier Dag Sverre Espejord.

Alexander Gylland ble Stjørdals-Blinks toppscorer med seks mål. Laget møter Fjellhammer borte i neste kamp søndag 19. mars.

Spillefri i Malvik

Divisjonskollega Vikhammer HK hadde spillefri i helga og møter Elverum 2 i Malvikhallen lørdag 18. mars. Håndballherrene fra Malvik ligger i øyeblikket som nummer fire på tabellen i 2. divisjon avdeling 02.