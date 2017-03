Elefanten Elliot var med på Barne-OL

- Klart Elliot måtte få være med. Han var med i bilen vår fra Lånke og opp hit. Det var også både mamma, pappa og de to søstrene mine. Da ble det dumt at Elliot måtte vente i bilen til vi var ferdige. Derfor er han med meg i dag, og får med seg det som skjer der han sitter under startnummeret, fortalte Teodor Buarø (7) fra Lånke.

Allerede i god tid før arrangementet åpnet i finværet søndag, var Teodor på plass. Han hadde sammen med koseelefanten sin gått to runder i løypa før det hele startet. Etter å ha gått hele løypa enda en gang, ble det både medalje og drikkekopp på Teodor.

300 ivrige unger

Det var godt med små og store på plass under Barne-OL på Selbuskogen i finværet søndag, selv om det blåste en litt kald vind. Arrangøren opplyste at 300 hadde registret seg. Med alle de andre som var med, betød det at godt rundt 1000 møtte opp på dette arrangementet som har rike tradisjoner gjennom mange år.

To som var litt ekstra spente ved starten, var 7-åringene Ingrid Daling fra Skatval og Christine Melvold fra Selbu. De hadde fått det ærefulle oppdraget å tenne selveste OL-ilden. Det fikk de lett til, hjulpet litt av leder for kultur, næring og miljø i Stjørdal Hjørdis Kindem Thyholt og Selbus ordfører Ole Morten Balstad.

Aktiviteter

Barne-OL bød på en rekke aktiviteter, utover det å gå langrenn. Ved skytebanen kunne ungene prøve et ekte skiskyttergevær. Det benyttet Thea Krogstad (10) fra Selbu seg av.

- Jeg traff på bare ett av skuddene. Det var litt vanskelig , men veldig artig. Til vanlig går jeg langrenn og har vært med på flere skirenn i vinter, fortalte Thea.

Skihopper

I hoppbakken var det også stor aktivitet, og hvor det ble hoppet med egne langrennsski eller lånte hoppski fra hoppgruppa i Skatval Skilag.

- Jeg har hoppa mye på ski både i Klempen og i Granåsen. Hjemme har jeg hoppski, men i dag brukte jeg langrennsskiene mine, sa Iver Martin Kjørsvik Fossen (8) fra Hommelvik etter at han hadde hoppet bakken ned.

Sol

Mange benyttet anledningen til å slappe litt ekstra av i sola og fant seg godt til rette i skråninga ved stadion. Det gjaldt blant annet familien Mindnes/Austad fra Vikhammer.

- Dette var topp! Vi koser oss i finværet, selv om det blåser en litt kald vind. Ungene har gått langrenn og fått fine premier. Dette likte vi godt, sa pappa Tore Austad.

Samarbeidsprosjekt

- Barne-OL er et samarbeidsprosjekt mellom Lånke IL, Stjørdals-Blink Ski, Skatval Skilag, IL Nybrott og Selbustrand IL. På det meste har 560 unger deltatt. I år ble vi litt færre, men de 300 som var med, koste seg mye med de aktivitetene vi bød på, kunne leder av komiteen Anne Kristin Hoås fra Lånke slå fast.