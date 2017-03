Vant en og tapte to kamper  i tøff landsserierunde

Stjørdal Håndballklubbs (SHK) jenter 18-lag tapte 25-20 mot serieleder Sarpsborg og 25-18 mot tabelltoer NIT-HAK lørdag mens det ble 18-17-seier mot tabellfirer Gjøvik HK søndag i kampene i den landsomfattende Lerøy-serien.

Alle kampene ble spilt i Tranberghallen i Gjøvik. Dette var den fjerde av fem runder i landsserien. De siste kampene spilles i Drammenshallen 1. og 2. april.

På 9. plass

Før de tre siste kampene ligger SHK på 9. plass med 11 poeng mens det er NIT-HAK som har tatt over tabelltoppen med 22 poeng takket være 24-16-seier over Sarpsborg i helga. Sarpsborg har 21 poeng. Gjøvik HK er på 6. plass med 14 poeng.

- Før kampene i helga var vi spent på hvilket nivå vi ligger på sammenlignet med noen av de aller beste 18-årslagene i landet, sier SHK-trener Björn Blomquist. Og resultatene tyder på at stjørdalsklubben ikke er så langt bak de aller, aller beste.

Laget

SHK stilte med følgende lag i helgas tre kamper: Sofie Breda-Ruud, Marin Sønstebø, Karen Viktoria Waade, Anna Helena Gardarsdottir, Mia Kildal Bakken, Emma Eidem Olsen, Frida Hell, Maria Rekkebo, Maja Kildal Bakken, Hedda Lauvås Aasen, Siri Mæhre Berbu, Emma Valstad, Live Sønstebø.

Bakken

Mia Kildal Bakken ble mestscorende for SHK i alle tre kampene. Mot Sarpsborg laget hun sju mål mens det ble åtte mål både mot NIT-HAK og Gjøvik HK.

Tidligere Stjørdals-Blink-spiller og juniorlandslagsspiller Malin Alice Lundemo fra Stordalen sørget for fire mål for NIT-HAK mot noen av sine gamle lagvenninner fra tiden med Stjørdals-Blinks jenter 16-lag mens en annen tidligere Stjørdals-Blink-spiller, Thea Dullum, ikke kom på scoringslista for Gjøvik HK.

God 15-åring

Yngste spiller i helgas SHK-tropp var Live Sønstebø. Og 15-åringen imponerte SHK-treneren i kamper mot spillere som var tre år eldre.

- Offervilje, hensynsløshet, råskap, arbeidsmoral, glede, lagspill, attityde og utstråling er det vi prøver å få til i SHK. Live viser dette og dermed viser hun også fram sitt talent og på den måten kan man bli best, sier Björn Blomquist.

- Live er langt fra å være ferdig utviklet som håndballspiller, men med disse egenskapene så finnes det ikke grenser for hvor langt hun kan nå i løpet av seks, sju år, sier Björn Blomquist.