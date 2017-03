Ni drillere er allerede klare for NM i Larvik

Utøvere fra stjørdalsklubben har stilt i to konkurranser på nyåret. 13 drillere deltok i Skjærgårdsdrillen i Horten i Vestfold den siste helga i januar mens nesten hele troppen var med i Opplandsmesterskapet i Gausdal den første helga i februar.

I nærheten

– Allerede etter disse konkurransene har ni av troppens drillere klart kvalifiseringskravet til NM i til sammen 15 soloer og en duett. Flere av de andre jentene er også i nærheten av å klare poengkravet som stilles for å få kunne delta i NM mellom 23. og 25. juni, sier trenerne Line Tollefsen, Kristine Skjervold Salberg og Mia Kristine Røkke Eidem. Drillerne må helt klart kunne sies å være i rute så tidlig i sesongen ifølge trenertrioen.

Mange pallplasseringer

På Skjærgårdsdrillen ble det hele ni pallplasseringer fordelt på to førsteplasser, tre andreplasser og fire tredjeplasser. Av prestasjoner i Horten kan blant annet førsteplassen til Elida Risberg Elverum trekkes fram i klassen X-strut junior intermediate.

I Opplandsmesterskapet i Gausdal tok Stjørdal Drilltropp med seg hele 14 pallplasseringer fordelt på tre førsteplasser, fire andreplasser og sju tredjeplasser.

Flott gjeng

Til Opplandsmesterskapet dro drillerne med buss.

–Dette er den enkleste og den mest sosiale måten å reise på, sier Jørn Tore Hanssen, leder i Stjørdal Drilltropp. Han var med på turen til Gausdal.

–Det er en flott og enkel gjeng å ha med seg på konkurranser. Artig å se at vi klarer å hevde oss i toppen av drillerne i Norge. Det viser at iherdig innsats over lengre tid, godt veiledet av gode trenere, gir resultater, sier Jørn Tore Hanssen. Den siste helga i april, 29. og 30., skal Stjørdal Drilltropp arrangere årets trønderske mesterskap i drill.