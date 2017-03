– Jeg følte litt at de sparket på en som lå nede

Emil Iversen har ikke fått VM-skuffelsen ut av hodet og mener fortsatt at han ble urettferdig behandlet da han ble vraket fra 15-kilometeren.

Iversen tok seg ikke videre fra semifinalen i den klassiske verdenscupsprinten i Drammen onsdag.

– Det var ikke noe godt å være tilbake i skiløypa, men formen er grei. Det er et steg nærmere sesongslutt, og det er bare å komme seg gjennom, sa Iversen.

25-åringen fra Meråker vil glemme denne sesongen så fort som mulig. Det fikk store konsekvenser for ham at han falt fra et mulig gull på VM-lagsprinten i siste sving.

– Jeg vil bli ferdig med denne sesongen så fort som mulig, men jeg skal være såpass til mann at jeg kommer meg gjennom de neste rennene. Jeg vet ikke helt om jeg går femmila søndag, men jeg skal i hvert fall være med i avslutningen i Canada.

Bygger hus

– Hvordan har du hatt det etter at du kom hjem fra VM?

– Jeg har hatt det greit. Jeg har selvsagt vært sliten og utladet. Jeg holder på å bygge hus som er i sluttfasen, og jeg har hatt tankene på litt andre ting. Jeg ser veldig fram til å flytte inn der. Det har holdt meg litt oppe.

– Hvilke tanker har du gjort deg om VM?

– Det ble en gedigen skuffelse, og det jeg tar med meg er at jeg var veldig nærme. Sett i ettertid er jeg litt irritert over at jeg ikke fikk gå 15-kilometeren, og den beskjeden jeg fikk etter sprintstafetten er noe jeg ikke glemmer med det første. Der og da ga jeg f. Jeg var en slagen mann og ville bare hjem, men sett i ettertid synes jeg det er urettferdig å si at jeg viste dalende form. Jeg tror at jeg i hvert fall er den skiløperen i verden som har vært nærmest et VM-gull og fått den beskjeden. Den synes jeg var urettferdig.

Prat

– Har du tatt det opp med landslagstrener Tor Arne Hetland?

– Nei, jeg har ikke snakket så mye med ham. Vi får evaluere mot neste år. De tar ut det laget de mener er best, men med de resultatene jeg har hatt siste ett og et halvt år så mener jeg at jeg burde ha fått gå. Jeg følte litt at de sparket på en som lå nede. Men sånn er livet, vi vet at livet er knallhardt, og det må gå videre.

– Hva kunne ha skjedd på den 15-kilometeren du ikke fikk gå?

– Jeg hadde ikke vunnet, men jeg kunne kanskje ha kjempet om en medalje, og da ville det kanskje blitt stafett også. Det fikk store konsekvenser. Hadde jeg stått på føttene i lagsprinten, så ville jeg selvsagt fått gå 15-kilometeren. Jeg føler at jeg ble vraket fordi jeg datt. Jeg kommer til å ta dette opp igjen. Jeg føler at det ble stilt vel store krav til meg, sa Iversen etter sprinten i Drammen onsdag ettermiddag.

