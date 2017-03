Kristine fikk sin landslagsdebut

Trondheims-Ørns Kristine Nøstmo (23) fra Grønberg i Hommelvik fikk endelig sin debut på det norske damelandslaget i fotball.

På kvinnedagen onsdag 8. mars sto hun i Norges mål i de drøyt siste 20 minuttene mot vertsnasjonen Portugal i en plasseringskamp i en turnering på Algarve på den portugisiske sørkysten.

Norge vant kampen 2-0 og Nøstmo kom inn for Cecilie Fiskerstrand som startet kampen for Norge.

Seieren betyr at Norge ikke ble sist i turneringen.

Tar det man får

- Man kan si at endelig kom debuten ja. Kunne godt ha tenkt meg noen flere minuttere, men man tar det man får, sa landslagsdebutanten fra Grønberg i en tekstmelding til Bladet etter at debuten var unnagjort.

- Men nå har jeg endelig fått debutantnåla, sa 23-åringen som reiser hjem til Norge torsdag etter en drøy uke i Portugal.

Tar steg

Landslagssjef Martin Sjögren fikk se et norsk lag som dominerte kampen og vant fullt fortjent. Portugal misbrukte et straffespark på overtid, men utenom dette var det Norge som skapte målsjansene. Straffesparket gikk over mål.

- Det var bra å med en seier og viktig å få den som avslutning. Det finnes mye å ta med seg fra denne kampen. Vi tar steg fremover hele veien, sa Sjögren til fotball.no.

Trio

Kristine Nøstmo, Fiskerstrand og Ingrid Hjelmset har det siste året vært rangert som de tre beste målvaktene i Norge med Hjelmeset rangert som den aller beste av trioen. Nøstmo har vært med i a-landslagstroppen det siste året uten å ha fått slippe til i kamp. Før nå.

Sveits neste

Norge møter Sveits i Skien den 10. april i sin neste treningskamp i oppkjøringen fram mot EM-sluttspillet i Nederland til sommeren.

Så står USA for tur i Sandefjord den 11. juni.

Norge møter vertsnasjonen Nederland i Utrecht i åpningskampen i EM 16. juli.