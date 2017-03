Markus kjørte inn til 16. plass

- Jeg er mer fornøyd med gjennomføringen i dag enn i går, sa Markus Nordgård Fossland (18) etter at han hadde kommet i mål på torsdagens super G under verdensmesterskapet i alpint for juniorer i Åre.

Med startnummer 36 suste Stjørdals-Blink-alpinisten inn til en flott 16. plass av de 97 startende. I onsdagens utfor ble han nummer 18 og beste nordmann.

Nest best

Torsdag ble han neste best, slått av Olav Engelhardt Sanderberg som ble nummer 10.

Det var Nils Alphand fra Frankrike som vant super G. Han var kun ett hundredel foran Rahpael Haaser fra Østerrike og to hundredeler foran Semyel Bissig fra Sveits.

Fossland var 67 hundredeler bak vinneren og 19 hundredeler bak landsmann Sanderberg.

Markus er født i 1999 og var en av de aller yngste deltakerne i torsdagens super G-konkurranse.

Kun sju av deltakerne er 1999-modeller mens det var også med to utøvere født i 2000.

Junior-VM er for årgangene mellom 1996 og 2000.

Trening

- Nå skal jeg trene storslalåm og fredag skal jeg treen slalåm. Lørdag er det å gi full spiker i superkombinasjonen som består av super G og slalåm, sier VM-debutanten.

Han avslutter sitt første VM lørdag. Det betyr at han ikke kjører mandagens storslalåm og tirsdagens slalåm i Åre.