NM-gullet glapp for Astrid

- Det er litt surt at gullet glipper med noen få tideler. Spesielt så lenge jeg går et kjempeløp og er så nær min første mesterskapsseier. Men jeg er langt mer fornøyd med sølv enn jeg er skuffet over at det ikke ble gull, sa Astrid Stav etter at hun hadde blitt nummer to i juniornorgesmesterskapet i langrenn på 10 kilometer i fri stil i Harstad fredag ettermiddag.

Kjempet

Det var hun og Tuva Toftemo fra Gjøvik som kjempet om seieren. Toftemo startet et halvt minutt bak Stav og hadde Varden-løperens tider å gå på. Det spørs om ikke det ble avgjørende ettersom hun presset det siste ut av sitronen på oppløpet. Gjøvikjenta klarte takket være en kjempeavslutning å sikre seg seieren.

Traff med dagsformen

- Jeg forsto på sekunderingene at det kom til å bli jevnt. Underveis hadde jeg tro på at jeg skulle klare å avgjøre dette til min fordel. Jeg hadde forhåpninger om at duellen skulle vippe i min favør helt frem til rennets speaker fortalte at jeg var slått. Der og da føltes det litt bittert. Men nå har jeg ristet av meg skuffelsen, sa Astrid da blomsterseremonien var unnagjort. Smilet var tilbake og hun så frem til neste løp i NM. Sølv var på ingen måte noe nederlag.

- Jeg har bare en pallplassering fra før. Det var da jeg vant et norgescuprenn i Steinkjer i fjor. For en liten måned siden ble det fjerdeplass i NM-sprinten på Voss. Samme plassering ble det i norgescuprennet. Derfor hadde jeg veldig lyst på en pallplassering nå. Derfor var det artig at jeg skulle få fullklaff da det gjaldt som mest i junior-NM, sa Astrid som traff både med ski og dagsform. Det gjør at 18-åringen er spent på fortsettelsen.

Klassisk lørdag

-Det er distanserenn i klassisk på lørdag. Der har jeg også forhåpninger ettersom jeg har blitt mye bedre i den stilarten i vinter, sa Stav. Hun føyer seg inn i rekken av Meråker-jenter som har tatt NM-medaljer i langrenn og skiskyting de siste årene. 1999-modellen har helt siden hun debuterte i Hovedlandsrennet vært blant de beste på sitt alderstrinn.