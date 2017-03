Til verdenscupavslutningen i langrenn

Norges Skiforbund (NSF) har tatt ut 18 utøvere til verdenscupfinalen i Quebec i Canada. Uttaket er basert på prestasjoner igjennom sesongen.

Blant de uttattet løperne er IL Varden Meråkers Emil Iversen, Kathrine Rolsted Harsem og Marthe Kristoffersen.

Landslagstrener for damer Roar Hjelmeset og hans kollega for herrene Tor-Arne Hetland reiser med de fleste utøverne mandag.

- Astrid Uhrenholdt Jacobsen har utsatt sin avreise. Det er pr i dag usikkert om hun drar til Canada på grunn av en skade i ryggen. Martin Johnsrud Sundby har heller ikke tatt noen endelig beslutning på om han reiser eller ikke. Martin har allerede vunnet verdenscupen sammenlagt og distansecupen. Martin kjenner seg utladet etter en lang og krevende sesong med mange utfordringer. Akkurat nå kjenner han at det beste for han og hans omgivelser er å være hjemme sammen med familien. Det blir ingen erstatter for Astrid om hun ikke reiser. Vi gjør en fortløpende vurdering for hvem som eventuelt erstatter Martin om han ikke reiser, forteller landslagssjef Vidar Løfshus til NSFs hjemmeside.

Disse stiller for Norge

Menn:

Sjur Røthe, Voss IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Didrik Tønseth Byåsen IL

Johannes Høstflot Klæbo, Byåsen IL

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Reserve: Pål Golberg, Gol IL

Kvinner:

Marit Bjørgen Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker

Marthe Kristoffersen, IL Varden Meråker

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

Ragnhild Haga, Åsen IL

Fredag er det sprint i fri stil. Lørdag skal kvinnene gå 10 og mennene 15 kilometer fellesstart i klassisk stil. Verdenscupsespongen 2016/2017 avsluttes med jaktstart i fri stil, 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn, søndag 19. mars.

Sist søndag ble Kathrine Rolsted Harsem nummer 13 og Marthe Kristoffersen nummer 27 i verdenscuptremila i Holmenkollen i Oslo. Emil Iversen sto over mennenes femmil dagen før.