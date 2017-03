Sverre Inge Ness skjønte ingenting av hva som var i ferd med å skje mot slutten av treningen til Hommelvik Guts tirsdag ettermiddag.

Daglig leder i Gjensidige Stjørdal Brannkasse, Bjørn Ove Slind, troppet opp i gymsalen på Hommelvik ungdomsskole. Han hadde med seg en pengesjekk på 2.500 kroner og et diplom som bevis på at Sverre Inge Ness er tildelt ildsjelprisen for 2016.

– Oi. Det er sjelden jeg sliter med å snakke, men nå er det like før, sa Ness da han ble ropt fram, til stor jubel fra spillerne på laget han trener.

Saken fortsetter under bildet.



Anerkjennelse

Gjensidige Stjørdal Brannkasse har et tett samarbeid med både fotball- og håndballgruppa i Hommelvik IL. Bjørn Ove Slind, som er tidligere nabo med Sverre Inge Ness, er opptatt av å få fram ildsjelene i idrettsmiljøene.

– Først og fremst for å gi en fortjent anerkjennelse og et klapp på skulderen. Vi tar det kanskje for gitt at ting er på plass når vi møter til trening, sier Slind.

Han kom med mange rosende ord til prisvinneren.

– Sverre Inge stiller raust opp for andre, og har gitt og gir masse av seg selv. Nå senest med Hommelvik Guts, som er en flott arena for trening og samhold uten noen fast klubbtilknytning, sier Slind.

Hommelvik Guts så dagens lys for første gang 8. mai i fjor. Enkelt forklart så er det et lag for de som ikke har et lag.

– Kompisgjeng

– Dette var kjempeartig. En stor anerkjennelse. Det artigste med prisen er at jeg får den i forbindelse med Hommelvik Guts. Prispengene skal gå til en pizzakveld med laget, understreker Sverre Inge Ness.

Han bestemte seg for å etablere fotballaget da han så at mange ungdommer på Øya ikke hadde et lag å spille på. Det er et lavterskeltilbud for alle som har lyst til å spille fotball, men som ikke passer inn i den tradisjonelle lagstrukturen.

Saken fortsetter under bildet.



Hver tirsdag trener opp mot 30 barn og ungdommer i alderen 11–23 år.

– Vi er bitt en skikkelig kompisgjeng. Vi har to regler som skal følges på hver trening: Ha det artig, og at det ikke er lov til å drible treneren. Den andre regelen blir dessverre brutt rett som det er, sier Sverre Inge Ness og ler.

Han kan vise til et mangeårig engasjement som trener og leder i Hommelvik IL Fotball.

– Men jeg har aldri hatt det så artig som nå. Disse ungdommene gir så mye tilbake til meg. Nå er det bare å peise på videre, sier Ness.

Alle på banen

Leder i Hommelviks fotballavdeling, Kent Omenås og markedsansvarlig i Hommelvik IL, Frode Rønsberg, møtte også opp for å hylle Sverre Inge Ness.

Etter treningen ventet brus og kake.

– Vi jobber etter en visjon som vi har kalt «Alle på banen». Det kan virke lett på papiret, men verre å omsette i praksis. Det har Sverre Inge klart på en enkel og grei måte. Han har et stort engasjement for ungdommene, noe vi er svært takknemlig for. Det er verdifullt, sier Omenås.