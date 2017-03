Jervfjellrennet avlyst

- Vi avgjorde tirsdag at det ikke blir noe av Jervfjellrennet førstkommende søndag, sier Even Valleraunet i arrangementskomiteen for det tradisjonelle turrennet fra Jervskogen Skisenter til Mostadmark.

- Værmeldingen framover i området hvor løpet skal gå er ikke akkurat iddeelt for en turrennarrangør. Derfor velger vi å avlyse. Dessverre, sier Valleraunet på vegne av Hommelvik IL Ski og Mostadmark IL.

Men en alltid optimistisk Even Valleraunet har døra litt på gløtt.

- Kommer det mye snø innen utgangen av mars har vi en mulighet til å arrangere rennet søndag 2. april. Organisasjonen vår er innarbeid så vi trenger ikke lang tid på forhånd for å få arrangert det 17 kilometer lange rennet, sier Even Valleraunet.