Lei ut boligen din under skytterfesten

Innkvarteringskomiteen for Landsskytterstevnet (LS) i 2018 har lansert en registreringsløsning for de som ønsker å leie ut bolig, leilighet eller hytte under skytterfesten i Stjørdal mellom 3 og 10. august neste år.

Det er ventet opp mot 20 000 tilreisende og det er klart at det vil bli stort behov også for privat innkvartering ifølge en pressemelding fra arrangøren.

Flere har allerede registrert sin bolig for utleie på forskjellige nettsteder

Nå har arrangøren laget en registreringsløsning under fanen «Et sted å bo». Her kan du registrere din bolig for utleie, enten ved å legge en link til din annonse eller du kan lage en annonse for egen bolig. Siden inneholder også en oversikt over hotell og campingplasser i distriktet.

Det er mulig for folk i hele regionen å tjene gode penger på utleie under Landsskytterstevnet.

- Familier kan for eksempel finansiere en feriereise ved slik utleie. Her kan man også tenke kreativt og leie ut hytter i rimelig nærhet til Landsskytterstevnet som skal foregå på Frigården i Lånke og på Sigertmoen i Elvran ,sier innkvareringssjef Odd Petter Haugseth i LS2018.