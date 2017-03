Målkåte Stjørdals-Blink-spillere utklasset Steinkjer

Stjørdals-Blink slo divisjonskollega Steinkjer 6-0 i en treningskamp på kunstgressbanen på Øverlands Minde (ØM) i Stjørdal onsdag kveld.

Målscorere var Jørgen Sollihaug, Anders Nygård, Marius Augdal, Sander Erik Kartum, Tom-Rune Hønnås og Sander M. Opheim.

Det er tydelig at Stjørdals-Blink-spillerne er målkåte under sin nye trener, tidligere midtstopper Are Tronseth. I treningskampen mot Orkla i forrige uke vant Stjørdals-Blink 9-3.

Stjørdals-Blinks tropp mot Steinkjer: Steinar Ranheim, Jørgen Vordal, Anders Nygård, Snorre Bakken Aas, Bjørnar Hove, Markus Balstad Husby, Tom-Rune Hønnås, Jørgen Sollihaug, Marius Augdal, Nedzad Sisic, Alexander Nynes, Sindre Haarberg, Bjørn Otto Willassen, Sondre Hopmark Stokke, Tobias Kvam Navelsaker, Sander M. Opheim, Sander Erik Kartum, Markus Hermo, Mosa Doboyou.

Førstkommende onsdag kommer en annen nordtrøndersk divisjonskollega til Stjørdal. Motstander på kunstgressbanen på ØM er Verdal.