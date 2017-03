Smadret to av sine personlige rekorder

Skøyteløperen Odin By Farstad fra Saksvik forbedret sine personlige rekorder på både 500 og 1.000 meter i Olympic Oval i Calgary i Canada torsdag kveld, norsk tid.

19-åringen bokstavelig talt smadret sine tidligere bestenoteringer i et stevne som heter Canada Cup.

På 500 meter gikk han for første gang under 36 sekunder og kom i mål på 35,82, en forbedring på 19 hundredeler. I en idrett hvor marginene er utrolig små, er dette et hav av tid.

Det var Alex Boisvert-Lacroix fra Canada som vant distansen på 34,61. Odin ble nummer 17 av 170 deltakere!

På 1.000 meter satte han ny personlig rekord med 1,01 sekunder da han gikk i mål på 1,09,80. Tidligere hadde han 1,10,81 minutter.

Odin By Farstad går for Sportsklubben Falken i Trondheim.

Søndag er det ny 500 og 1.000 meter i hallen som ble benyttet under OL i 1988 og som trolig er verdens raskeste skøytebane sammen med banen i Salt Lake City i USA.