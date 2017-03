Slo tilbake med seier

Vikhammer HK (VHK) slo Kolbotn 34-28 hjemme i Malvikhallen søndag ettermiddag.

Ved pause i andredivisjonsoppgjøret var stillingen 19-15 til Vikhammer.

- Vi leder stort sett hele tiden med tre-fire mål. I en periode er vi opp i seks-syv mål, før de reduserer. Mot slutten greier vi å dra fra igjen, sier Alexander Linløkken Pettersen, VHKs trener.

Både Tore Bolmes innsats som midtback, Dino Saric med sine gode skudd og Lasse Hønstads krefter i duellspillet trekkes frem av treneren. I tillegg gjør Morten Norum er god jobb på kanten.

- Står sammen som et lag

Hele åtte spillere noterer seg i scoringsprotokollen.

- Det viser at vi står sammen som et lag, og det er viktig for oss. Vi jobbet før kampen med å vise glede og engasjement både benken og på banen, sier treneren.

Å vinne to poeng er viktig, spesielt etter tapet mot Elverum2 på lørdag. Men ikke det aller viktigste, skal vi tro Linløkken Pettersen.

- Det er godt å vinne, men like viktig er glede og engasjement. Det er noe vi jobber med hele tiden, og er med på å utvikle oss videre som et lag, sier han.

Hønstad toppscorer

Lasse Hønstad satte inn hele ni mål mot Kolbotn, og ble med det VHKs mestscorende. Dino Saric fulgte opp gårsdagens storkamp med å score syv mål mot Kolbotn.

VHK ligger på femteplass i andredivisjon avdeling 2 med 24 poeng, og møter i Tynset hjemme 9. april i sesongens siste kamp.