Har signert ny kontrakt

– Jeg kom til Kolstad som 19-åring fra Halden, og trives vært godt her. Jeg har akkurat skrevet under en ny toårskontrakt, sier 24-åringen. Søndag skulle han egentlig spilt Kolstads eliteseriekamp mot St. Hallvard i Stjørdalshallen, men der satt han for det meste på benken.

–Jeg har en god stund slitt med hoste og feber, og hatt en skikkelig manneinnfluensa. Derfor valgte jeg ikke å spille kampen, sier han.

1.352 tilskuere

De 1.352 tilskuerne fikk likevel et glimt av Aalberg ettersom han slapp innpå for å ta straffekastene. Det endte med ett mål, men gleden var nok likevel større over at lagkompisene feide over bunnlaget St. Hallvard med 32-25.

–Det var jevnt i perioder i førsteomgang, men i den andre rykker vi ifra. Selv om vi spilte en god kamp, er jeg ikke så fornøyd med hurtigheten i angrepsspillet. Det går til tider litt for tregt, sa Aalberg etter kampen.

Stjørdal har han et nært forhold til.

–Både far Tore og bestefar Hermod bodde her, og hver eneste sommer i ungdomstiden har jeg hatt tilhold på fotballbanen utenfor her. Stjørdalshallen er en deilig hall, og vi i Kolstad er litt misunnelige. Forhåpentligvis kan vi komme tilbake for å spille flere kamper, sier kantspilleren som håper å være klar til onsdagens seriekamp borte mot FyllingenBergen. Deretter venter sluttspill for Kolstad som ender som nummer syv i eliteserien.

Som i himmelen

En annen som lovpriser anlegget i Stjørdal, er Stian Gomo. Kolstadtreneren legger ikke skjul på at han er misunnelig.

–Det ville vært som å komme til himmelen hvis vi fikk et lignende anlegg på Kolstad. Stjørdalshallen er fantastisk, og for min del kunne vi spilt mange kamper her, sier han. Nå er det ikke sikkert Gomo må reise til Stjørdal hver gang han vil en tur til himmelen.

–Vi får en ny hall på Kolstad i 2018, og de sier den skal være lik Stjørdalshallen, sier han.

Ustabil sesong

Både Aalberg og Gomo er bare sånn middels fornøyd med årets sesong. Kolstad har variert i prestasjonene, og et av målene foran det kommende sluttspillet og neste sesong blir å få mer stabilitet inn i laget.

–Vi har et ungt lag, og må regne med å variere i prestasjonene. Til høsten har spillerne fått enda mer erfaring, sier Gomo, som med tid og stunder håper å få en stjørdaling inn på laget.

–Kolstad skal være et lag for trøndere. 13 av 17 spillere i vår tropp kommer fra Trøndelag. Byåsen har Silje Katrine Waade, og også vi vil gjerne få en stjørdaling i troppen, sier Stian Gomo.