- Petter bruker årets sesong som motivasjon

I overkant av 50 personer hadde møtt opp da Petter Northugs hovedtrener, Stig Rune Kveen, gjestet klubbhuset på Øya i Hommelvik tirsdag formiddag.

Meråkerbyggen var hyret inn som foredragsholder under veteranklubbens medlemsmøte og fortalte i en drøy halvtime om livet som trener for en av verdens aller beste skiløpere.

Juniorfeil

Kveen snakket blant annet om overtreninga som ødela sesongen for Northug. Ifølge treneren ble det kjørt altfor tøft under et høydeopphold i 2016, noe han betegnet som en juniorfeil.

Tatt den trøblete sesonginnledningen i betraktning, mente treneren at skikongen tross alt gjennomførte et greit VM i Lahti og at han fikk maksimalt ut av mesterskapet.

Rolig trening

Foran ei lydhør forsamling gjorde Kveen det klart at Petter har tenkt å bruke resultatene fra inneværende sesong som motivasjon når han tar fatt på en ny i november.

Meråkerbyggen hadde i anledning foredraget lagd en bildepresentasjon, men tekniske problemer i klubbhuset satte en stopper for planene. Dermed måtte den tidligere langrennsløperen improvisere. Petter Northugs treningsuke var tema innledningsvis, og ifølge Kveen foregår hele 80 prosent av øktene med rolig eller moderat intensitet.

Mentale evner

Mosvik-ekspressens fokus og enorme vilje til å ta ut alt når det gjelder har vært hans viktigste egenskaper som toppidrettsutøver. Overfor veteranene i Hommelvik trakk Kveen fram Northugs enestående mentale evner.

- Han klarer å fyre seg selv og grave så dypt underveis i en konkurranse at han henter mange prosent der, sa Kveen.

Mot slutten åpnet skitreneren for spørsmål fra publikum.

Romanserykter

Vrakingen til minitouren i Canada, stakefrekvens og det påståtte kjæresteriet mellom Emil Iversen og den svenske sprintstjernen Stina Nilsson - lansert av nettopp Petter Northug i fjor høst - ble brakt på banen avslutningsvis.

Kveen måtte selv le da en av veteranene ville vite om det var sannhet i romanseryktene.

- Jeg vet ikke om jeg skal stå her og si noe om det. Men ja, det er bare tull, fastslo Kveen lattermildt.

Interessant

Rolf Harry Korstad, leder i Hommelvik ILs veteranklubb, skrøt av meråkerbyggens foredrag.

- Det var artig å høre ham fortelle. Vi fikk et interessant innblikk i Petters liv både som skiløper og menneske, sier Korstad.