Er fullt på høyde med topplaget i 1. divisjon

Stjørdals-Blink åpnet kampen best og hadde to store målsjanser i åpningsminuttene ved henholdvis Jørgen Sollihaug og Markus Hermo. Begge var alene med Ranheims måvakt Even Barli uten å lyktes.

Isteden var det Ranheim som tok ledelsen etter 14 minutters spill ved Kim Ove Riksvold på et velpassert lavt skudd fra 16 meters hold.

Etter målet ble det skapt lite foran begge målene helt fram til det 32. minutt da Ranheims Michael Karlsen satte Stjørdals-Blinks målvakt Jørgen Vordal på en prøve på et frispark. Vordal måtte gi hjørnespark på det velplasserte skuddet fra Karlsen.

Stjørdals-Blink fikk en kjempesjanse etter 40 minutters spill, men Marius Augdal lyktes ikke med å sette ballen i mål etter glimrende angrepsspill og forarbeid av Sondre Hopmark Stokke.

Dermed står det altså 1-0 til hjemmelaget etter halvspilt kamp.

Stjørdals-Blink startet med følgende lag: Jørgen Vordal, Markus Balstad Husby, Mosa Doboyou, Bjørnar Hove, Lars Emil Johannessen Flakk, Anders Nygård, Sander Erik Kartum, Marius Augdal, Markus Hermo, Jørgen Sollihaug, Sondre Hopmark Stokke.

Hos hjemmelaget startet malvikingen Alekander Foosnæs på venstre back mens Mats Lillebo fra Skatval og Jakob Talmo Tromsdal fra Stjørdal startet på innbytterbenken. Sistnevnte kom inn for Ranheim etter 36 minutter for Kristoffer Løkberg.