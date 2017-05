Ranheim vant etter sterk andreomgang

Førstedivisjonsklubben Ranheim viste seg som det sterkeste laget i de siste 45 minuttene av onsdagens andrerundekamp i fotball-NM på Ranheim Arena. Hjemmelaget ledet 1-0 ved pause etter jevne første 45 minutter mot tredjedivisjonsklubben Stjørdals-Blink.

Stokke i krysset

Andre omgang startet på best mulig måte for Stjørdals-Blink. Sondre Hopmark Stokke dundret ballen i krysset bak en sjanseløs Ranheim-målvakt Even Barli i det første spilleminuttet av omgangen.

Kjempemål av Tromsdal

I det 53. minutt ble det 2-1 til Ranheim. Og det var, nærmest selvfølgelig, stjørdalingen Jakob Talmo Tromsdal som fikk et kjempetreff fra 20 meter. Ballen satt limt oppe i krysset via tverrliggeren. En vakker scoring av 19-åringen som også pådro seg et gult kort etter 79 minutter.

Etter 64 minutter økte Michael Karlsen til 3-1 på et skudd fra 10-12 meters hold etter at Stjørdals-Blinks forsvarsspillere ikke klarte å klarere.

Stjørdals-Blink byttet ut Jørgen Sollihaug med Børge Tronsmo Sonflå mens Tom-Rune Hønnås kom inn for Anders Nygård midtveis i andre omgang. Nedzad Sisic kom inn for Markus Hermo kvarteret før slutt.

Åpnet best

Stjørdals-Blink åpnet kampen best og hadde to store målsjanser i åpningsminuttene ved henholdvis Jørgen Sollihaug og Markus Hermo. Begge var alene med Even Barli uten å lyktes.

Isteden var det Ranheim som tok ledelsen etter 14 minutters spill ved Kim Ove Riksvold på et velpassert lavt skudd fra 16 meters hold.

Etter målet ble det skapt lite foran begge målene helt fram til det 32. minutt da Ranheims Michael Karlsen satte Stjørdals-Blinks målvakt Jørgen Vordal på en prøve på et frispark. Vordal måtte gi hjørnespark på det velplasserte skuddet fra Karlsen.

Jakob Talmo Tromsdal kom inn for Ranheim etter 36 minutter for Kristoffer Løkberg.

Stjørdals-Blink fikk en kjempesjanse etter 40 minutters spill, men Marius Augdal lyktes ikke med å sette ballen i mål etter glimrende angrepsspill og forarbeid av Sondre Hopmark Stokke.

Laget

Stjørdals-Blink startet med følgende lag: Jørgen Vordal, Markus Balstad Husby, Mosa Doboyou, Bjørnar Hove, Lars Emil Johannessen Flakk, Anders Nygård, Sander Erik Kartum, Marius Augdal, Markus Hermo, Jørgen Sollihaug, Sondre Hopmark Stokke.

Hos hjemmelaget spilte malvikingen Alekander Foosnæs hele kampen på venstre back mens Mats Lillebo fra Skatval ble sittende på benken.