MIL rotet bort poengene

Malvik ILs fotballherrer i 5. divisjon ledet både 1-0 og 2-1 i torsdagens møte med Svorkmo på Viksletta kunstgress.

Etter 90 minutters spill var det imidlertid bortelaget som kunne juble for tre poeng. En sterk snuoperasjon sørget for 3-2-seier til Svorkmo.

To mål på en halvtime

Jim Roger Kvello sendte Malvik IL i føringen 1-0 etter 14 minutter. Drøye fem minutter før halv tid utlignet gjestene med et hodestøt. Kay Ivan Rovik sørget for 2-1 til rødtrøyene ti minutter ut i andre omgang, men Svorkmo ville det annerledes og satte ytterligere to baller i nettet bak MIL-målvakt Eskil Brattgjerd i løpet av den siste halvtimen.

Flere lokale lag

Neste kamp for Malvik IL er borte mot Frøya 9. juni. Hommelvik IL og Lånke spiller i samme 5. divisjonsavdeling. Sistnevnte møter Rindal hjemme førstkommende lørdag, mens tabelljumbo Hommelvik får besøk av IL Tempo fredag.

I en 6. divisjonskamp i fotball torsdag kveld tapte Remyra 0-2 for Petter Northugs Mosvik hjemme på Remyra kunstgress.