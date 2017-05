HIL kunne endelig juble for tre poeng

Hommelvik ILs fotballherrer i 5. divisjon vant 2-1 i fredagens hjemmekamp mot IL Tempo, og slo dermed kraftig tilbake etter 7-1-tapet for Frøya forrige fredag.

- Vi ligger lavt og følger kampplanen hundre prosent. Laget er per i dag ikke samspilt nok til å stå høyt i banen, så vi bestemte oss for å ligge tilbake og ta overgangene. Det er da vi er gode, sier HIL-trener Geir Rødde.

Avgjorde like før slutt

Tomålsscorer Fredrik Rødde sendte hommelvikingene i ledelsen 1-0 med et hodestøt etter drøye 15 minutter. Gjestene fra Trondheim utlignet fem minutter ut i andre omgang, men vertene var ikke fornøyd.

Snaue ti minutter før full tid avgjør Rødde kampen med sin 2-1-scoring. Angriperen får vendt seg i motstanderens 16-meter og sender i vei et skudd som havner i nettet bak gjestenes målvakt.

Stang ut

Dermed kunne grønntrøyene juble for sin første seier denne sesongen.

- Stemningen i garderoben var anerledes etter dagens kamp. Vi har tapt to kamper og spilt to uavgjort så langt. I noen av kampene har vi hatt litt stang ut. At vi klarer å dra i land denne seieren betyr mye for spillerne, sier HIL-treneren til Bladet.

Hommelvik IL møter Hitra borte i neste kamp mandag 5. juni. Både Malvik IL og Lånke spiller i samme 5. divisjonsavdeling. Lånke møter Rindal hjemme lørdag, mens Malvik tapte 3-2 for Svorkmo torsdag kveld.