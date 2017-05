Arrangementskomiteen og ansvarlige for ytre sikkerhet under VM-runden i rallycross på Lånkebanen mellom 9. og 11. juni mangler fortsatt 50 frivillige vaktmannskaper ennå.

- Vi har telt opp og vi mangler fortsatt en del frivillige til vakthold. Nå håper vi å nå de som har sittet på gjerdet. Her kan alle bidra slik at vi få gjennomført et sikkert og godt arrangement under HellRX, sier ansvarlig for funksjonærene, Katarina Sederholm Hoff, i en pressemelding

Sammen med Terje Nordgård, som er ansvarlig for ytre sikkerhet, ønsker hun å invitere alle med på laget for å få til nok vakthold.

- Kom igjen og hjelp oss. Alle som er over 18 år kan hjelpe til. De som bidrar en eller to dager under VM-helga, får t-skjorte, mat under arrangementet og de får billett til VM-festen lørdag kveld, frister Hoff og Nordgård. Funksjonærer som trenger overnatting får også gratis plass til campingvogn eller telt.

Her kan skoleelever over 18 år, pensjonister og alle mulige folk delta på dugnad for å bli med på å lage tidenes VM-runde på Lånkebanen.

Frivillige kan melde seg på e-post til Katarina Sederholm Hoff.