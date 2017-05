Så lite skilte det mellom kameratene

Dette bildet viser Henrik Skaufel og Ole Daniel Prigge noen få hundredeler før de krysser mållinja på 60-meteren.

11-åringene fra henholdsvis Stjørdal Friidrettsklubb og Nybrott deltok lørdag under de årlige BDO-lekene på Øverlands Minde i Stjørdal.

- Det gikk bedre enn forventet, sier Skaufel og hiver etter pusten i målområdet.

Personlig rekord

Stjørdalingen ble klokket inn fattige tre hundredeler foran løpekameraten fra naboklubben og satte personlig rekord med tiden 10.27.

Unggutten har drevet med friidrett i et drøyt år og deltar i fire forskjellige øvelser denne helga.

Stor påmelding

BDO-lekene samler utøvere fra 10 år og helt opp til veteranklasse. En rekke klubber er representert, både fra stjørdalsdalføret, Malvik og andre deler av landet. Stevneleder Olaf Lydvo forteller at påmeldingene har strømmet på i forkant av arrangementet.

- Vi har veldig mange påmeldte, flere enn de tre siste årene. Hele 500 enkeltstarter er lagt inn i årets tidsskjema, og nærmere 200 utøvere er registrert, sier Lydvo.

Han forklarer de mange enkeltstartene med at mange utøvere stiller i flere øvelser.

Overrasket

Lydvo sier han er overrasket over den store interessen for friidrettsstevnet.

- Deltakerne er mange med tanke på at det er langhelg. Da jeg sendte ut en forespørsel til funksjonærene i forkant, meldte flere forfall på grunn av at de skulle reise bort. Jeg tenkte at vi kunne få ei redusert deltakerliste også, men ble positivt overrasket da jeg så antallet påmeldte, sier han.

Perfekt vær

Friidrettsstevnet går over to dager og ble innledet i perfekt vær lørdag formiddag:

15 grader, overskyet og vindstille.

- Vi var veldig spent på været, sier Lydvo og røper at friidrettsklubben har utstyrt seg med vannfast papir og kulepenner med spesialblekk i tilfelle regn.

- Heldigvis har vi klart oss uten så langt, sier Lydvo.

