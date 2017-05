Håper å sprenge 400-grensa

– I fjor hadde vi 395 deltakere. I år er vi spent om vi klarer å sprenge 400-grensa, sier Bodil Myhr i arrangørklubben fra Skatval. Hun kan rapportere om godt med forhåndspåmeldinger og hun regner med at det kommer mange flere fram mot starten tirsdag kveld.

Påmelding fram til start

– Vi tar imot påmeldinger fram til en halvtime før starten ved Skatval kirke, sier hun som først og fremst ser på dette populære motbakkeløpet som et breddearrangement.

Idrettsskolen

– Derfor er det veldig gledelig at idrettsskolen på Skatval som består av jenter og gutter mellom 7 og 10 år har meldt seg på. Så det blir mange unger opp grusveien til Forbordsfjellet, sier Bodil Myhr. Også Luftkrigsskolen har meldt fra at den kommer med deltakere.

Rodal

Hun kan også friste med et foredrag av Vebjørn Rodal i Kirkestua på Skatval etter løpet.

– Rodal har også sagt at han stiller i selve løpet, sier Myhr. Dermed er muligheten der for deltakerne å konkurrere mot OL-vinneren på 800 meter i Atlanta i USA i 1996. I dag jobber han blant annet som trener for A-laget til Rosenborgs fotballherrer.

– Vi har også fått påmelding fra fjorårsvinner i herreklassen, Kristian Engen Forbord, sier Myhr.

Rekorder

Forbordsfjellet Opp er 4,8 kilometer langt og høydeforskjellen fra start til mål er 490 meter. Løyperekorden for menn er det Petter Eliassen som har på 22,15 minutter, satt i 2010. For kvinner er det Marthe Kristoffersen fra Meråker som har vært raskest. Hun løp på 24,16 minutter i 2014.