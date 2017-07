Har spisset formen med «Camp Roksvaag» på Viksletta

Malvik-spillerne har spisset formen til verdens største fotballturnering med «Camp Roksvaag» denne uka.

– Norway Cup blir utrolig gøy og er noe vi har gledet oss til lenge. Årets høydepunkt rett og slett, sier Oda Fossan.

Malvik reiser til Oslo i dag med drøye 30 spillere. Både J16- og G16-laget skal måle krefter med lag fra hele landet i hovedstaden de kommende dagene.

Tøff oppladning

Oppladningen til turneringen har vært av det tøffe slaget. Under ledelse av sportslig leder i fotballavdelingen i Malvik, Petter Roksvaag, har begge lagene vært samlet på Viksletta denne uka til «Camp Roksvaag». Eller helvetesuka, som det blir kalt på folkemunne.

– Artig, men tøft. Jeg kom nettopp hjem fra ferie, og startet rett på campen for å komme i form. Det er artig at vi er så mange som er med, og det er mer enn bare trening. Vi har blant annet badet etter øktene, forteller Martine Forbord.

Petter Roksvaag samlet spillerne sist søndag. Campen ble avsluttet på torsdag.

– Det har gått kjempebra og jeg er veldig fornøyd med innsatsen. De tar imot beskjeder og gjør som jeg sier. Vi fikk en myk avslutning, og nå satser vi på at overskuddet skal komme, sier han, som trener jentelaget. Knut Lorvik har treneransvaret for guttelaget.

Saken fortsetter under bildet.



Skal bo sammen

Det har vært mest fokus på ball, ispedd utholdenhet, hurtighet og teknikk. Og kosthold.

– Man må ha riktig næring til kroppen når man skal gi alt på en fotballbane. Her har spillerne fått en innføring i hovordan de enkelt kan lage et måltid som er bra for dem, sier Roksvaag.

De to Malvik-lagene skal bo sammen på en skole like ved Ekebergsletta.

– Målsetningen er at vi skal ha det artig. Men for å være med på den samme leken som de andre lagene, så kan vi ikke komme helt uforberedt. Spillerne må røre seg litt i forkant, forteller Petter Roksvaag.

Vil vinne

J16-laget skal møte Tornado Måløy FK, Raufoss Fotball og Birkenes IL i gruppespillet, mens G16 skal bryne seg mot Varg FK, Hødd IL 2 og Høybråten og Stovner IL 2. Begge lagene spiller sin første kamp søndag.

– Vi vil komme så langt som mulig og være i Oslo så lenge vi kan, sier Daniel Steeneveldt.

– Vi skal først og fremst ha det artig sammen, men vi vil jo vinne og få gode resultater også. Tror iallfall at treningscampen her på Viksletta vil hjelpe oss, sier Oda Fossan.

Jentelaget har en egen Instagram-konto, #malvikjenter2001, der de fortløpende legger ut bilder.

– Alle må følge oss. Vi kommer til å gi et innblikk i hvordan vi har det under Norway Cup, sier Martine Forbord.

Lokale lag

I tillegg til de to lagene fra Malvik deltar også flere fotballag fra dalføret i Norway Cup.

Hegra IL stiller tre lag, IL Fram med to lag, Hommelvik IL med ett lag og Remyra IL med ett lag.