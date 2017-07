Toppskyting av Bakken

FØRDE: Knut Bakken smelte til med 248 poeng av 250 mulige. Bare Gunnar Staxrud av de mange konkurrentene klarte det. Bakken ligger imidlertid foran den gamle storskytteren ettersom han har flere sentrumsblinker.

Stjørdal skytterlag-utøveren skjøt så bra i Førde i går at han får ligge på skive en under torsdagens finale. Den kan fort bli en ny flott opplevelse for den lokale skytterprofilen.

- Bortimot alt stemte

- Jeg har ikke tenkt så mye på finalen. Den får komme når den kommer. For å være ærlig så er det ikke jakten på gode resultater som driver meg. Men jeg kan naturligvis ikke nekte for at det er artig når det går så bra som det gjorde i dag. Bortimot alt stemte og det var mye stang inn på veien mot den gode poengsummen. Jeg hadde en god følelse allerede da jeg våknet, sa Bakken.

Toppet hele dagen

Han skjøt på det første laget og toppet resultatlista hele dagen og frem til det ble satt sluttstrek utpå kvelden. Gratulantene var mange da det viste seg at det ikke var noen som va kapable til å hamle opp med den treffsikre veteranskytteren som også skjøt 248 poeng i det siste norgescupstevnet før LSS. Det tyder på at han har prikket inn toppformen til skytterfesten.

- Jeg har 249 poeng som årsbeste og må nok skyte en av mine bedre omganger for å ha forhåpninger om å forsvare det gode utgangspunktet. Det bruker jeg ikke energi på nå, sa Bakken som er skytterlærer ved Meråker videregående skole.

Pizzafest

I går kveld samlet han tidligere og kommende elever på en pizzarestaurant i Førde. Det har blitt en tradisjon at de møtes under LSS.