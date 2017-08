– Kom og gå sammen men Are og Silje

Den første fredagen i hver måned framover inviteres alle stjørdalinger til en sprek og inspirerende innledning på dagen med start klokka 06.30.

– Nå har vi blant annet fått med oss rådmann Anne Kathrine Slungård, ordfører Ivar Vigdenes, Stj-Blink trener Are Tronseth og håndballspiller Silje Waade, forteller Jon Uthus.

For alle

Men dette er et arrangement hvor det er meningen å få med så mange som mulig.

– Poenget er at dette er et arrangement for folk flest, men vi har fått med noen lokale fyrtårn. Både politikere, byråkrater og idrettsprofiler fra fotball og håndball, sier Uthus.

Han lover også at en kaffekopp til de som trenger litt koffein på morgenkvisten.

– Hos Oss stiller med kaffe og noe attåt til alle som kommer. Også har vi litt og frukt og smoothie fra Bama.

Early Birds har sitt utspring fra VM-komiteen med Guri Hetland som sjef. De arbeider med å få VM til Trondheim i 2023. En del av konseptet er å stimulere til mer aktivitet og i Stjørdal kjøres dette i samarbeid med Stjørdal kommune, Spenst og Bladet.

Halvtimes trim

Trimmen er gjort unna på en halvtime.

– Hver enkelt går eller løper så langt man rekker på et kvarter. Løypa går opp Gågata, gjennom Sandskogan og videre opp mot Fosslia. Etter 15 minutter snur vi og går tilbake.

Målet er et sted mellom hundre og to hundre deltakere. Startskuddet går klokka halv sju.

Dette er ikke eldretrim. Det er en møteplass for dem som driver næring og de som vil møte andre som går tur.

Early Birds skal gå første fredag i morgenen hver måned.

– Når vi kommer til september blir det et annet fokus med tema rundt Hunt 4 samtidig som det også er Bluesfestival. Også kan det være at den nye trimløypa er ferdig, slik at vi kan presentere den, sier Uthus.

– Oppmøte på Torget hver eneste gang?

– Vi ser for oss at det er Torget som er møteplassen. Kanskje tar vi noen andre ganger og går ut fra andre plasser som Tangen, men det er Torget som er utgangspunktet for arrangementet, sier Jon Uthus som håper at folk møter opp for en god start på fredagen.