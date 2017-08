Nye Blink-spillere

– Vi har fått inn to nye spillere i forrige uke, Erik Malmo og Henrik Kjeldsen Dahlen. De har vært med oss på trening en ukes tid, men de har ikke vært spilleklare før nå, sier Håvard Fuglem, som er sportslig leder hos Stjørdals-Blink Fotball.

Erik Malmo spiller venstreback, og kommer til Blink etter åtte år i Ranheim.

– Erik Malmo har spilt åtte sesonger på rad i 1. divisjon. Han har spilt alle kampene uten å bli byttet ut en eneste gang. Henrik Kjeldsen Dahlen kommer fra Nardo. Han kan anvendes sentralt på midten, men vi ser også for oss han som et alternativ på back-plass.

Forsterker stallen

Stjørdals-Blink har kun mistet Markus Hermo siden vårsesongen, så at de nå henter inn to nye spillere, gjøres for å få en større og mer solid spillerstall.

– Vi må styrke oss for å sikre opprykket til 2. divisjon. Vi har også tydelige ambisjoner til neste år, der målet er å komme blant de 3-5 beste i divisjonen over oss.

– Flere spillere på vei inn dørene på Nye Blinkbanen?

– Det er mulig det kommer en til. Det blir i tilfelle en soleklar forsterkning for oss, og ikke bare en spiller for å bygge stall. Vi vet mer om det til uka, sier Håvard Fuglem.

Godt tatt imot

Både Erik Malmo og Henrik Kjeldsen Dahlen sier til bladet.no at de føler seg veldig godt mottatt i Stjørdals-Blink.

– Vi gleder oss til å ta fatt, sier Erik Malmo.

Han satser på å pendle mellom Trondheim der han bor og treningene i Stjørdal.

– Kjøringen tar bare en halvtimes tid, sier han.

Erik Malmo er elektriker av fagutdanning.

Henrik Kjeldsen Dahlen er nå på jakt etter et sted å bo i Stjørdal. Levangergutten er halvveis i studiet på trafikklærerutdanningen ved Universitet Nord i Stjørdal. Om noen uker tar han fatt på sisteåret av studiet i Stjørdal.

Krevende kamp lørdag

Lørdag møter Stjørdals-Blink romsdalslaget Træff hjemme i Stjørdal.

– Det kan bli en tøff og krevende kamp, tror trener Are Tronseth.

Stjørdals-Blink topper suverent tabellen i tredjedivisjonsavdelingen. Træff ligger på andreplass 11 poeng bak.

Da Træff og Stjørdals-Blink møttes i vår, endte det med 3 - 1-seier til Stjørdalingene.

– Vi går på banen for å vinne. Men det gjør nok Træff-spillerne også, sier Are Tronseth.