Pilegrimsrittet avlyst

Pilegrimsrittet har som de fleste andre sykkelarrangement opplevd sviktende påmelding, og avlysningen kommer som en direkte følge av for få påmeldte, noe som ikke gjør det forsvarlig å gjennomføre årets ritt, skriver arrangementskomiteen i en pressemelding.

Takker for påmelding

Pilegrimsrittet retter en stor takk til alle som har meldt seg på til årets ritt, samt bidratt frem mot årets ritt med forberedelser for å gjennomføre arrangementet. Vi håper alle som har syklet og støttet Pilegrimsrittet også vil være med å skape et godt arrangement i fremtiden. Bruk gjerne helgen til en sykkeltur for forberedelser frem mot nytt Pilegrimsritt 2018.

Neste år

Arrangementskomiteen vil fremover jobbe for å skaffe et grunnlag for å komme tilbake med et nytt Pilegrimsritt i 2018.

Alle som er påmeldt til arrangementet 2017 vil få refundert påmeldingsavgiften i løpet av kort tid.